上海失業青年進駐「黨群服務中心」 不必消費、推門就進

上海失業的年輕人，以往總喜歡窩在咖啡館裡，點一杯人民幣30元拿鐵，蹭一天空調和WiFi，除了投履歷，還可假裝工作，讓自己看起來「體面」。然而持續的消費降級，讓精打細算的他們相中「黨群服務中心」。因太熱門，得趕在開門前排隊，搶有限座位。

過往失業年輕人想在租房之外，找個地方安心待著，勢必要先完成一套消費儀式，例如點一杯人民幣30元的咖啡，把筆記型電腦往桌上一攤，才敢理直氣壯地坐一下午。但現在捨棄咖啡館，擠進黨群服務中心的原因很現實，賺錢太難，消費徹底降級，30元的咖啡也捨不得喝了。

於是不花錢也能體面待著的安心角落，成為失業青年最新的寶藏落腳點。在工作人員管理下，可安安靜靜坐在裡面改簡歷、找工作，也有許多自由工作者選擇在這裡辦公，簡直就是打工人天選自習室。

據統計，上海有1.2萬個黨群服務中心，是這座城市最包容、最溫柔、最接地氣的公共空間。不需要消費，不需要證明身分，推門就能進。恆溫空調、高速WiFi、熱水、充電、休息區域，全部免費。

有些黨群服務中心不光能自習，還包攬一整個周末活動。例如上午9時進去幹活，中午食堂吃飯，下午接著辦公，傍晚健個身，一天下來，既省錢又能鍛鍊身體。

所謂黨群服務中心，原本是給中共黨員和群眾辦事的地方，承擔黨建引領、便民服務、基層治理三類核心職能，是把各類公共服務資源整合到群眾家門口的綜合性服務平台。如今上海16個區和各街道都配備了黨群服務中心，以基礎黨務辦理、便民代辦、政策宣傳、鄰里互動為主，主要解決群眾「家門口的小事」。

這裡環境乾淨敞亮，還有人管理，讀書、辦公、甚至發呆都行。當時的主事者可能不會想到，多年後黨群服務中心竟會在如此經濟情勢下，成為市民另類的熱門棲息地，但以「為民服務」的設立初衷看，或許也算名副其實。