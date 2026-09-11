我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

上海失業青年進駐「黨群服務中心」 不必消費、推門就進

記者林宸誼╱上海11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

上海失業的年輕人，以往總喜歡窩在咖啡館裡，點一杯人民幣30元拿鐵，蹭一天空調和WiFi，除了投履歷，還可假裝工作，讓自己看起來「體面」。然而持續的消費降級，讓精打細算的他們相中「黨群服務中心」。因太熱門，得趕在開門前排隊，搶有限座位。

過往失業年輕人想在租房之外，找個地方安心待著，勢必要先完成一套消費儀式，例如點一杯人民幣30元的咖啡，把筆記型電腦往桌上一攤，才敢理直氣壯地坐一下午。但現在捨棄咖啡館，擠進黨群服務中心的原因很現實，賺錢太難，消費徹底降級，30元的咖啡也捨不得喝了。

於是不花錢也能體面待著的安心角落，成為失業青年最新的寶藏落腳點。在工作人員管理下，可安安靜靜坐在裡面改簡歷、找工作，也有許多自由工作者選擇在這裡辦公，簡直就是打工人天選自習室。

據統計，上海有1.2萬個黨群服務中心，是這座城市最包容、最溫柔、最接地氣的公共空間。不需要消費，不需要證明身分，推門就能進。恆溫空調、高速WiFi、熱水、充電、休息區域，全部免費。

有些黨群服務中心不光能自習，還包攬一整個周末活動。例如上午9時進去幹活，中午食堂吃飯，下午接著辦公，傍晚健個身，一天下來，既省錢又能鍛鍊身體。

所謂黨群服務中心，原本是給中共黨員和群眾辦事的地方，承擔黨建引領、便民服務、基層治理三類核心職能，是把各類公共服務資源整合到群眾家門口的綜合性服務平台。如今上海16個區和各街道都配備了黨群服務中心，以基礎黨務辦理、便民代辦、政策宣傳、鄰里互動為主，主要解決群眾「家門口的小事」。

這裡環境乾淨敞亮，還有人管理，讀書、辦公、甚至發呆都行。當時的主事者可能不會想到，多年後黨群服務中心竟會在如此經濟情勢下，成為市民另類的熱門棲息地，但以「為民服務」的設立初衷看，或許也算名副其實。

精華 FAQ

  • 因為咖啡館需要消費，連一杯30元拿鐵都成了負擔；相較之下，黨群服務中心不必花錢就能久待，還有空調、WiFi、充電等免費設施，更符合失業青年節省開支的需求。

  • 它提供恆溫空調、高速WiFi、熱水、充電與休息區，且推門就能進，不需證明身分或先消費。對找工作、改履歷或遠端辦公的人來說，既體面又省錢。

  • 黨群服務中心原本是給黨員和群眾辦事的綜合性服務平台，核心功能包括黨建引領、便民服務與基層治理，如今也承載鄰里互動、政策宣傳與家門口的小事處理。

上一則

被嘲「碳水自助餐」 比格反向薅回羊毛？

下一則

香港整體自殺率降 15歲以下卻激升 疑1主因造成

延伸閱讀

住市區300㎡大平層還塞爆 上海女花11萬找人幫忙斷捨離

住市區300㎡大平層還塞爆 上海女花11萬找人幫忙斷捨離
洛杉磯一杯咖啡要價9美元 華人上班族崩潰喊「喝不起」

洛杉磯一杯咖啡要價9美元 華人上班族崩潰喊「喝不起」
考試難、教練罵人…勸退年輕人學開車

考試難、教練罵人…勸退年輕人學開車
費城東北區發展會、中華公所聯合舉辦長者免費交通卡申請活動

費城東北區發展會、中華公所聯合舉辦長者免費交通卡申請活動

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係