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美網8強賽／鄭欽文落敗快哭了？握手後扭頭就走「不想虛偽」

中國新聞組／北京11日電
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2026年美國網球公開賽女單八強賽，中國好手鄭欽文敗給大會第2種子芮芭奇娜（Elena Rybakina），無緣四強。鄭欽文難掩神色黯然，一臉快哭的樣子，匆匆與芮芭奇娜握手後，便轉頭回座，沒有過多的擁抱祝賀和客套的話語。賽後鄭欽文直言，自己並不想當虛偽的人。

綜合「我愛英超」、湖北日報報導，鄭欽文在本屆美網止步八強，賽後談到自己的性格時，鄭欽文表示，經歷傷病及成績低谷後，自己的內在並沒有太大改變，只是學會收斂部分鋒芒，不再完全展露自己，「因為當成績不好的時候，人們很容易評判你。但我本質還是原來那個人」。

她表示，無論比賽勝負如何，自己的想法始終沒有改變，認為做人最重要的是保持善良，在生活中保持謙遜。不過，她也坦言，有時候人們不愛聽真話，更喜歡客套、虛假的話，「但我不是那樣的人」。

除了談及個人性格，鄭欽文近期也以自身經歷鼓勵女性參與體育，更被聯合國婦女署引用。

聯合國婦女署的文章引用鄭欽文的話。（取材自湖北日報）
聯合國婦女署的文章引用鄭欽文的話。（取材自湖北日報）

聯合國婦女署9月7日在社群平台發文，引用鄭欽文「勝負之外，皆是成長」的話，鼓勵女性不要被單一結果定義，勇敢參與體育。

鄭欽文說，無論是在運動場、學校或其他地方，她希望年輕女性知道，她們的價值不應由一次結果或他人的期望來定義。

鄭欽文表示，如果能透過網球之外的聲音傳遞這項訊息，她很願意這麼做，因為她知道，機會在多大程度上改變了自己的人生。她也提到，「有人相信我，有人給我機會，有人為我的未來投資。每位女孩都值得擁有參與體育的機會」。

中國選手鄭欽文(見圖)在2026美國網球公開賽女子單打四分之一決賽中，不敵哈薩克...
中國選手鄭欽文(見圖)在2026美國網球公開賽女子單打四分之一決賽中，不敵哈薩克選手萊巴金娜，止步八強。（新華社）

精華 FAQ

  • 她在2026年美國網球公開賽女單8強賽敗給第2種子芮芭奇娜，無緣晉級4強。賽後她情緒明顯低落，顯示這場失利對她影響很大。

  • 因為她落敗後神色黯然，與芮芭奇娜簡短握手後便回座，沒有多做擁抱或客套祝賀。她事後說自己不想裝作虛偽的人，因此選擇直接表達情緒。

  • 聯合國婦女署引用她「勝負之外，皆是成長」的觀點，鼓勵女性不要被單一結果定義，勇敢投入體育。鄭欽文也認為，每位女孩都值得擁有參與體育的機會。

英超 鄭欽文

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