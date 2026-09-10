安徽人妻戀男主播 半年打賞390萬 夫把小王和平台都告了

彭某和紀某聊天記錄。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 人妻紀某半年內對男主播打賞391萬餘元並贈禮9萬餘元。

人妻紀某半年內對男主播打賞391萬餘元並贈禮9萬餘元。 重點二： 款項多來自夫妻共同財產、變賣房車及向親友借款，家庭因此負債。

款項多來自夫妻共同財產、變賣房車及向親友借款，家庭因此負債。 重點三：丈夫已起訴主播、公司與抖音平台，案件目前仍在法院審理中。

安徽市民王先生近日反映，妻子紀某2024年底通過網路直播認識24歲男主播彭某，雙方發展為「戀人關係」。紀某稱，在認識彭某後的大半年內，她累計打賞其直播間391萬9224元（人民幣，下同，約58.4萬美元），另直接贈送財物9萬1435元。事情曝光後，夫妻二人離婚，家庭也陷入債務困境。

紅星新聞報導，據王先生及紀某表示，案涉款項主要來源於夫妻共同財產及借款，包括夫妻共有房產變現162萬元、車輛變現20萬元，以及王先生和親友向紀某轉帳的200餘萬元。紀某承認，她曾以做生意為由向丈夫親友借款約200萬元，並將部分款項用於直播打賞。

紀某表示，2024年12月底，她在直播間與彭某建立聯繫，2025年1月15日，兩人在明知紀某已婚並育有兩名孩子的情況下確立戀愛關係。紀某提供的聊天紀錄顯示，雙方曾有曖昧聊天及相約見面等內容。她還稱，2025年6月曾從安徽前往成都與彭某見面並發生關係。不過，彭某接受採訪時否認上述說法，稱兩人只是普通主播與粉絲關係，也否認收取紀某巨額打賞及與其發生不正當關係。

事發後，王先生將彭某、其所在公司及抖音平台起訴至宜賓市敘州區人民法院，要求返還相關款項。法院已於2026年8月4日開庭審理，目前尚未宣判。

彭某所在公司相關負責人表示，公司此前並不知悉彭某與粉絲私下交往，彭某目前已請假並停播。公司規定禁止主播與粉絲私下聯繫、見面及收取紅包禮物，並表示將配合司法機關處理糾紛。

王先生稱，事件導致其生意終止，家庭背負近200萬元債務。兩人育有兩名年幼孩子，離婚後仍因照顧孩子及紀某的情況而共同生活。紀某父親日前接受採訪時一度痛哭，稱女兒的行為導致家庭陷入困境。目前案件仍在司法程序中，相關責任及款項能否追回，有待法院進一步判決。

涉事主播彭某。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）