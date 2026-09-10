閩男買新車想保平安 竟殺黑狗滴血繞車一圈 網友大怒

中國近期發生一起在網路引發眾怒的民間迷信陋習事件。福建一名男子竟然在提取剛購買的新車時，疑似迷信「殺黑狗滴血祭車以保出入平安」的說法，竟將一隻黑狗割喉，並提著受重傷流血的黑狗繞著新車走一圈，讓鮮血一路滴落於地面及車身周圍，場面極其血腥殘忍。

綜合媒體報導，事件發生在福建省三明市寧化縣一間車行附近。該段「血祭新車」的影片在網路上曝光後，隨即引發各界強烈譴責，多數網友痛斥這種行為殘忍、愚昧且無知，直言在文明社會公開虐殺動物令人強烈反感，更嘲諷以殘害生靈的手段祈求平安只會適得其反，反而可能招致怨氣與不幸。

不少人認為，即使是為了祈求行車平安，也不應以傷害動物的方式進行；有人稱，以如此血腥的方式祈求「出入平安」，實在相當諷刺。網友罵，「你說他們是進入文明世界了嗎，還在用千年的方法來彌補自己駕駛技術的不足，如果回到商代他們敢殺人祭祀」、「這種貨色還買車幹嘛？直接去精神病院就可以了」、「用不了多久車主就會找黑狗團聚去」、「這傢伙絕對適合加入太平天國刀槍不入」。

據了解，中國並非首次發生「殺黑狗祭車」的事件，2022年9月，廣西柳州也曾有一名計程車司機，在新車正式投入營業前，特地從市場購買一隻純黑色的狗宰殺，再倒提黑狗繞著新車走一圈，並將狗血塗抹在車身上，期間還喊著「發財」、「平平安安」等吉祥話。

該名司機所屬的計程車公司事後證實，司機是依照當地風俗，以黑狗血「辟邪求平安」，但也坦言做法不妥，已對司機進行批評教育。

男子提著黑狗的脖子，灑血繞車一圈。（取材自微博）

男子提著黑狗的脖子，灑血繞車一圈。（取材自微博）