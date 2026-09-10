遼寧18歲男熬夜猝死 生前帳號「早些睡」 令人唏噓…

去世的雙胞胎哥哥森森。（取材自抖音）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 遼寧18歲男子長期熬夜，最終在家中猝死。

遼寧18歲男子長期熬夜，最終在家中猝死。 重點二： 其雙胞胎弟弟發文悼念，呼籲別把熬夜當習慣。

其雙胞胎弟弟發文悼念，呼籲別把熬夜當習慣。 重點三：死者帳號名為「早些睡」，女友也留言悼念。

遼寧一名18歲男子熬夜猝死 ，生前帳號取名「早些睡」，他的雙胞胎弟弟發文悼念「不能沒有你」，並稱別把熬夜當習慣，他已辭掉夜班工作。

極目新聞報導，網友張先生近日發視頻悼念稱，哥哥於9月3日猝死，視頻中，弟弟不停地哭泣抹眼淚。視頻配文說，我和我哥在一起18年，別人都說我倆長得像，「可是他就這麼一聲招呼都沒打，就直接離開了我，我真的好想他」、「哥，你回來行不行，我不能沒有你」。

張先生是遼寧鞍山海城市人，和18歲的雙胞胎哥哥森森同住一個房間。他說哥哥之前在做服務員，一個月前沒幹了，最近在家裡待著很少出門，都是在聊天、看視頻、打遊戲，玩睏了就睡，經常熬夜，白天睡到下午兩、三點。9月3日凌晨，他下夜班回家時，發現房間裡的哥哥已經沒了氣息，後來送到醫院也沒有搶救過來，醫生說是熬夜猝死的。

張先生說，現在的年輕人，都把熬夜變成習慣了。哥哥之前就熬過幾次通宵，出事那天也是一晚上沒睡覺。哥哥1.85米的大高個，體重才112斤，特別瘦，平常也沒有好好吃飯。這18年，他身邊沒離過人，身邊突然沒人了，他很不習慣，十分想念哥哥，發視頻悼念哥哥，也提醒年輕人注意生活規律，「之前我上夜班，現在也不幹了。」

據報導，森森的女友小七（化名）8日表示，「我比他大兩歲，他對我挺好的，在一起很開心。」她在營口鮁魚圈，兩人異地戀才半個多月，見過兩次面，記得有一次在答情侶問卷時，「他說想和我一起看海，有一個平平淡淡的小家，讓我挺感動的。」

小七說，因為森森經常熬夜，她也提醒過他早點休息，可他說不知道為啥晚上老睡不著，「之前我沒覺得熬夜的危害，現在看來還是早點睡吧。」

「我很想你，你從來都不是一個人，想我的話，來我夢裡看看我吧。」小七在抖音帳號的主頁上這樣寫道。

小七在簡介一欄@了多個帳號，其中@了「早些睡」四次，稱對方是自己的理想型、戀人、喜歡的達人、永遠的神。這個帳號的主人正是森森。

報導稱，森森最後一條自拍視頻停留在8月17日深夜，配文說：「我發誓要成為很幸福的人，讓難過也變成一件很難的事。」