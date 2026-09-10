私密護理30萬1次 上海75歲阿婆花光400萬積蓄 女兒驚呆

涉事美容院內部。 （取材 自看看新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 上海75歲俞阿婆多年在連鎖美容院與醫美機構消費近300萬元，涉單項高價與頻繁核銷，媒體介入後業者已和解並退回部分款項。

上海一名75歲的俞阿婆在連鎖美容院「永琪」及醫美機構「柔伊」陸續花費近300萬元人民幣，致使原本300、400萬的積蓄全被掏空，甚至面臨付不出房租及變賣首飾的困境。事件經媒體介入協調後取得重大進展，永琪最終與俞阿婆達成和解，老人及家屬艱難地要回了一部分尚未消費的預付錢款。

新聞坊報導，據家屬梳理銀行流水顯示，俞阿婆從2016年至今累計消費近300萬元，僅2021年至2025年期間在永琪就充值近99萬元，紋眉、紋唇等項目五年間花費高達35萬元，做一次眉部多項目甚至高達3萬9800元。俞阿婆坦言：「房子賣掉的錢除了旅遊就是做美容，當時手頭闊綽沒怎麼考慮價錢，後來女兒一查花了那麼多，我也大吃一驚。」家屬質疑店家收費為市場價10至20倍，且單日核銷四、五個項目，頻次與金額極不合常理。

對此，永琪麗園路店店長回應稱：「阿婆對自己要求高，她有容貌焦慮的感覺，而且從來都不是店裡主動約的，是她一直要店裡給她約。」對於單日多項目核銷，店家則解釋是兩、三名美容師同時服務。此外，俞阿婆還經永琪推薦至柔伊醫美，明細中出現單價30萬元的「女性私密護理」及「幸福椅」等項目，且資金均先經過永琪帳戶。連鎖加盟負責人對此強調項目皆明碼標價、顧客認可才買單，但拒絕回答醫美資金為何先走永琪帳戶。

社交平台上搜尋發現，俞阿婆的經歷絕非個案。有網友曬出消費明細表示：「一天之內在永琪被核銷了四個相同的頭皮淨化項目，有時則是多次眼部護理」；也有網友留言揭露，大額預付卡充值後被店員勸說做各種聽上去很複雜項目的情況比比皆是、「這種高價誘騙老人家養老錢的行為太惡劣了。」網友紛紛呼籲市場監管部門主動出擊嚴查，切莫讓老年人成為黑心商家的收割對象。

記者採訪阿婆。 （取材 自看看新聞）

涉事美容店。 （取材 自看看新聞）