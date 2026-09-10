又見逼捐 貧生用高檔手機 甘肅男停資助竟被嗆「曝光你」

姚先生發布的事件進展。（社交帳號截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 甘肅嘉峪關一名長期資助貧生的姚姓男子，因停捐遭受助女大生簡訊威脅曝光，事件引發網路熱議，最後由相關部門介入，並補發生活費與安排打工。

繼四川單親媽停捐卻遭公益機構打電話質問後，甘肅 嘉峪關一名姚姓男子也遭遇「催捐」。姚男工作10年來持續資助多名貧困學生，近日因停止資助一名女大生，反遭對方發簡訊質問「盡快打過來，不然我曝光你」，對話截圖曝光後引發輿論關注。嘉峪關相關部門隨後介入處理，姚先生9日透露，該女生是情急之下失言，已經給該女生送去本月1500元生活費，並為她安排勤工儉學。

大風新聞報導，這起爭議源於姚先生的助教發現該名女大生升上大學後，使用高檔蘋果手機且打扮濃妝豔抹，認定其已不符合資助標準而停止打款。女生辯稱是自己攢錢換的，並嗆：「這個資助標準是誰規定的，你能代表法律嗎？」幾分鐘後見姚先生未回覆，女生更傳訊痛批：「剛上高一的時候，你的助教當著我班主任的面，親口說你要資助到我不再讀書為止。這才資助了五年就不兌現了，請你盡快打過來，不然我曝光你。」

姚先生坦言自己是農村出身，大學時餓過肚子，因此自2014年工作後便開始資助學生，高中每月500元、大學每月1000元。面對女生的言語威脅，姚先生並未說重話，坦言「有時感覺被架起來了」，但強調催捐事件已過去，未來仍會力所能及繼續資助。

事件發酵後，在網路上引發廣泛的討論，許多網友對受助者的態度感到氣憤，「拿著資助人的錢還理直氣壯威脅，實在讓人寒心」、「資助是情分不是本分，這種心態太不感恩了」；也有網友對姚先生的善意表達敬佩與同情：「好人真的太難當了，希望受助者能真正明白別人的苦心」、「無論是個人資助還是公益機構催捐，道德綁架式催捐只會消耗社會參與公益的熱情。」

此前也有一起類似案例，北京密雲一位經營甜品店的單親媽媽劉女士，因生意不佳停止堅持多年的月捐，卻接獲公益機構電話質問原因，當劉女士表示「沒錢了」時，對方竟然傳出笑聲，讓她感到十分寒心，自嘲「咱到底是捐助者還是提款機」。

甘肅嘉峪關一名姚姓男子遭遇「催捐」。(視頻截圖)

姚先生發布的事件進展。（社交帳號截圖）