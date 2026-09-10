36歲以上買咖啡2.99元 青島小店火了 網喊「請等我7年」

李修成接受採訪。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 青島一家小店以36歲以上咖啡2.99元的幽默優惠爆紅，老闆夫妻以情緒價值與人情味經營，吸引大批顧客與網友熱議。

山東青島市南區一家藏在居民區的麵包店，近期憑藉一條別出心裁的優惠告示爆火。36歲的老闆李修成在店門口寫道：「敬啟：36周歲以上老年人，享美式咖啡 2塊9毛9一杯，必須自己帶個杯子，謝謝。」這項優惠迅速吸引眾多顧客目光，吸引不少民眾專程帶容器前往消費。

半島都市報報導，這項活動的靈感來自於老闆李修成在網路刷到的影片。1990年出生的李修成以自己36周歲為標準，推出2.99元人民幣的特價咖啡，坦言「殺敵一千，自損一千二」，幾乎只賺取電費 。他表示，80後與90後作為社會中堅力量非常辛苦，生活已百般磨煉，希望這杯便宜咖啡能讓大家稍微輕鬆一點。

李修成透露，顧客若要證明滿36歲，除需出示身分證或結婚證外，他還設計了比「對出宮廷玉液酒下一句」更嚴苛的口頭測試，過程充滿趣味。有些女士怕暴露年齡，不好意思進門，「我跟她們說，天知地知你知我知，除了我沒有任何人知道」；而面對騎摩托車的大漢結伴、甚至拿大水瓶來裝咖啡，李修成笑稱：「你帶個桶來也是按300毫升標準裝。」妻子呂丹寧則表示，這杯咖啡賣的是情緒價值，主要為了與顧客交朋友。

這家小店背後，更折射出這對夫妻真摯的情感與生活哲學。李修成2020年辭去高壓的大廠工作，與曾留學德國學烘焙的妻子共同經營烘焙店。儘管實體店面面臨淡季與回本壓力，李修成自嘲現在的願景是「上早市、上夜市的『上市』」。

談及夫妻相處，呂丹寧甜稱當年對丈夫一見鍾情，並動情表示：「他作為男人，沒讓我吃過感情上的苦，他是一家之主，我是一家之王。」其母親甚至常笑稱，他們的日子「過得跟扮家家一樣」。

這家小店爆火後，在網路上引發熱烈討論。許多未滿36歲的年輕網友留言打趣：「活動長期有效嗎？等我七年」，老闆李修成也勤奮回覆：「借你吉言！我一定堅持到那一天。」也有網友留言讚許：「生活已經百般磨煉了，2.99元的咖啡賣的真的是滿滿的情緒價值」、「老闆夫妻的心態太好了，把生活中的幽默感與人情味經營得熱氣騰騰」。

網友在店家評論區紛紛玩梗。(取材自微博)

麵包店外的告示牌。(取材自微博)