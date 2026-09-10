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中國Z世代重新擁抱毛澤東 喊「偉人萬歲」

中國新聞組╱北京10日電
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大批民眾聚集在毛澤東銅像廣場舉辦紀念活動。(視頻截圖)
大批民眾聚集在毛澤東銅像廣場舉辦紀念活動。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

中國Z世代近年在B站等平台掀起毛澤東「教員熱」，藉彈幕與閱讀《毛澤東選集》表達認同；學者認為這反映就業與階層壓力下的情緒出口，也帶有政治風險。

在中國影音網站嗶哩嗶哩（B站）等青年社群中，近年興起一股推崇已故領導人毛澤東的「教員熱」，每當毛澤東影像出現，密密麻麻的「偉人萬歲」彈幕便蓋過螢幕，特別是今年毛澤東去世50周年，這股由「Z世代」主導的現象更引發關注。數據顯示，《毛澤東選集》自2019年起躍居清華大學圖書館借閱榜首並持續至2025年，顯示年輕世代對毛澤東的興趣已從網絡文化滲透至校園。

據英國廣播公司（BBC）報導，這股潮流與其父輩成長環境截然不同。1981年，中共通過歷史決議，對毛澤東採取「七分功、三分過」評價後，官方逐步淡化個人崇拜，父輩多將其視為歷史人物，並以鄧小平代表改革開放。然而，當前年輕人多以毛澤東曾自稱的「教員」相稱，南京一名董同學表示，自己常被毛澤東青年時期的影片打動。值得注意的是，這種討論邊界清晰，年輕人在網絡「鍵政圈」以「教員」侃侃而談，但對當下最高領導人則會自發迴避。

學者分析，這場熱潮反映了年輕人面對現實困境的「意識形態自救」。荷蘭萊頓大學教授石若劍指出，當代青年面臨階層固化與就業壓力，2026年7月，中國16至24歲城鎮青年失業率升至17.9%創新高。在「內卷」與「躺平」充斥的環境下，年輕人發現自己被改革開放的承諾拋在後面，因而轉向毛澤東關於資本主義弊病與壓迫者的直接論述，以此消化內心的不平等與不安。

這股自下而上的崇拜同時隱含政治風險。專家認為，官方的強國敘事，塑造了毛澤東不可挑戰的英雄形象，卻也讓許多缺乏對大躍進、文革真實歷史了解的年輕人產生幻想。石若劍提醒，這種帶著鮮明民粹色彩的粉絲文化具有潛在爆炸性，未來可能不僅止於懷舊，更可能轉化為對當前執政方式與社會現狀的質疑，極難被完全掌控。

這起網路「教員熱」曝光後，許多網友感嘆留言：「高失業率與內卷讓年輕人壓力太大了，才會想在歷史文字裡找寄託」、「大家叫他教員，其實是在表達對現狀的不滿」。

精華 FAQ

  • 報導指出，Z世代在就業壓力、階層固化與「內卷」環境下，轉向毛澤東的語言尋求情緒出口。他們把「教員」當成象徵，透過歷史敘事消化對現實的不滿與不安。

  • 現象主要出現在嗶哩嗶哩等青年社群，當毛澤東影像出現時，彈幕常被「偉人萬歲」刷屏。同時，《毛澤東選集》在清華圖書館借閱榜長年居首，顯示熱度已進入校園。

  • 學者認為，這反映青年對現實困境的「意識形態自救」，但也可能因對歷史理解不足而產生幻想。它不只是懷舊，還可能轉化為對執政方式與社會現狀的質疑。

中共

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