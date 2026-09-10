毛澤東忌日 民眾湧毛故鄉韶山唱紅歌 有人從廣東騎車700公里

在毛澤東故鄉湖南韶山，大批民眾從9月8日開始聚集在毛澤東銅像廣場，舉行紀念活動。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 毛澤東逝世50周年之際，湖南韶山與北京紀念堂都出現大量民眾排隊緬懷，年輕參與者增加，官媒亦同步發文致意。

昨天（9月9日）是中國開國領袖毛澤東逝世50周年紀念日，大批民眾8日晚上起就湧入毛澤東故鄉湖南韶山，聚集在毛澤東銅像廣場緬懷，除老人外，還有許多90後、00後年輕人，手持紅旗、毛澤東畫像和標語齊唱「東方紅」、「我和我的祖國」，一名小伙特別從廣東騎摩托車700公里來此緬懷，毛澤東嫡孫毛新宇少將亦前來祭奠。中國官媒發文稱毛澤東是「一代偉人」。

綜合長江日報、極目新聞報導，在毛澤東故鄉湖南韶山，千餘民眾自發聚集舉行紀念活動，現場有人手持或扛著毛澤東畫像，及印有口號的紅旗和毛澤東革命詞句「喚起工農千百萬，同心幹，不周山下紅旗亂」的橫額，有人打扮成紅衛兵造型，不少遊客齊唱「東方紅」、「我和我的祖國」等歌曲緬懷毛主席。

有民眾表示，今年參加活動的年輕人明顯增多。一名20歲小伙子獨自騎摩托車從廣東佛山而來，「（約）700公里，騎了15、16個小時。」他說，今年正值毛主席逝世50周年，他提前一個月就開始籌畫，一定要在毛主席逝世紀念日這天到韶山緬懷偉人，為此他專門向公司請了四天假。他很喜歡毛主席的那句詩詞「世上無難事，只要肯登攀。」這首詩詞一直激勵著他，讓他相信任何事情都不應輕易放棄。

一名在成都工作的小伙則在下班後便趕赴韶山，他表示「自己在工作迷茫時，深受毛主席的精神激勵」，因此特意請了兩天假，在9月9日前到場緬懷。另外兩位從株洲而來的摩友說，他們都是大學生，一個讀大三，另一個讀大二，他們是上完課結伴而來，想在這個特殊節日來毛主席的銅像前向偉人鞠個躬、獻束花。

而在北京的毛主席紀念堂，緬懷人潮也排起長隊，有白髮蒼蒼的老人，也有連夜趕來的「90後」、「00後」年輕人。毛主席紀念堂昨特別增開下午場仍瞻仰預約名額約滿。

人民日報及央視新聞等多家官媒昨發文緬懷，稱毛澤東是「一代偉人」。毛澤東嫡孫毛新宇少將也到毛主席紀念堂祭奠緬懷並獻花。

9月1日起恢復開放的北京毛主席紀念堂，館內巨幅絨繡壁畫「祖國大地」也在重製後昨亮相。新版壁畫寬23.662米、高6.509米，高度還原油畫極其細膩的色彩漸變效果。

首版「祖國大地」於1977年毛主席紀念堂建成時完成，第二版壁畫於2007年更新修繕。今年由清華大學美術學院受託負責壁畫更新，採用5毫米超低圈絨工藝，以單點每股8色純羊毛線，在11目底布上整張織造，滿繡總針數接近2480萬針。

毛澤東故鄉湖南韶山8日湧入大批支持者與年輕遊客，在毛澤東銅像前排隊獻花、鞠躬。（歐新社）

9月9日早晨，人們排隊前往天安門廣場，瞻仰毛主席紀念堂。(取材自長江日報)

在毛澤東故鄉湖南韶山，大批民眾從9月8日開始聚集在毛澤東銅像廣場，舉行紀念活動。(視頻截圖)

在毛澤東故鄉湖南韶山，大批民眾從9月8日開始聚集在毛澤東銅像廣場，舉行紀念活動。(視頻截圖)

9月9日早晨，人們排隊前往天安門廣場，瞻仰毛主席紀念堂。(取材自長江日報)

年輕遊客在毛澤東故鄉湖南韶山秀五星旗。（歐新社）