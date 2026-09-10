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中國民企研發費用去年投入增逾1成 逾44.6萬項專利產業化

中國新聞組╱北京10日電
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昨日於浙江溫州舉行的20266民營經濟創新發展大會上，全國工商聯發布的一份報告指出，去年研發投入前1000家民企入圍門檻為人民幣2.16億元，較上年提高0.09億元；研發費用總額達1.59兆元，同比增長10.72%。成果端上，報告顯示，246家入圍企業簽署技術市場合約共3.04萬項，成交金額695.58億元。共有44.61萬項有效專利實現產業化。

據新華社、中新社，這份名為「2026研發投入前1000家民營企業創新狀況報告」指出，中國研發投入前1000家民營企業加速推動科技成果向現實生產力轉化。

該報告顯示，去年研發投入前1000家民企入圍門檻為2.16億元，較上年提高0.09億元；研發費用總額達1.59兆元，同比增長10.72%；平均研發強度3.73%，高於全中國研發投入強度0.93個百分點；研發人員總數達195.86萬人，人均研發經費80.98萬元，同比增長4.05%。

報告指出，在政產學研用合作方面，超過九成企業與高校院所開展合作。其中組建聯合實驗室的企業348家，組建創新聯合體的有313家，共建產業技術聯盟達285家。從成果轉化來看，246家入圍企業簽署技術市場合約共3.04萬項，成交金額695.58億元；對外專利轉讓許可合約3362項，合約總金額22.21億元。共有44.61萬項有效專利實現產業化。272家企業新產品銷售收入佔比超過六成，148家企業新產品出口佔比超過三成。

報告還指，在國際化創新活動方面，企業主要開展產品與服務創新、技術創新及市場推廣創新等活動；資源投入集中於人才培養、市場研究以及研發基礎設施與裝備領域；197家企業設立海外研發機構。

大會現場還發布2026民營企業研發投入500家榜單、發明專利500家榜單，華為投資控股有限公司、騰訊控股有限公司位居兩份榜單前兩位，阿里巴巴（中國）有限公司位列研發投入榜單第三，珠海格力電器股份有限公司位居發明專利榜單第三。

精華 FAQ

  • 報告指出，去年研發投入前1000家民企研發費用總額達1.59兆元，較上年增長10.72%；入圍門檻也升至2.16億元，顯示企業持續加大創新投入。

  • 共有246家企業簽署3.04萬項技術市場合約，成交金額695.58億元；另有3362項專利轉讓許可合約，44.61萬項有效專利實現產業化，轉化速度明顯提升。

  • 華為投資控股有限公司、騰訊控股有限公司分別位居研發投入500家與發明專利500家榜單前兩位；阿里巴巴位列研發投入榜第三，格力則居發明專利榜第三。

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