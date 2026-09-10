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中國黃金博物館9/19將開幕 見證200餘年採金史

中國新聞組╱北京10日電
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坐落於吉林省樺甸市夾皮溝鎮的「中國黃金博物館」，昨日開始試營運，將於19日正式開館。此處號稱是「中國黃金第一礦」，是晚清以來中國黃金生產的重鎮，鼎盛時期有四、五萬採金工人，見證時代的變遷。

自1820年以來，夾皮溝鎮擁有200餘年採金史。樺甸發布指出，在清代同治時期中葉，夾皮溝採金工人已經達到四、五萬人，日產黃金500多兩，月產黃金1萬5000多兩，年產黃金近20萬兩。

北京日報旗下長安街知事指出，夾皮溝金礦兩百餘年來從未間斷生產，是中國現存歷史最悠久的黃金礦山之一。其中，「韓邊外」是清末夾皮溝金礦韓氏地方武裝的俗稱，曾隨清代守土衛邊愛國官員吳大澂守國門。甲午中日戰爭爆發，「韓邊外」民眾踴躍參戰，有7000餘名將士出征。九一八事變後，1934年日本侵略者進駐夾皮溝，奪取當地礦產資源。1945年東北抗日聯軍第19旅進駐夾皮溝，設立夾皮溝金礦一局，成為中共第一座機械化有色金屬礦山。2006年被中國黃金協會命名為「中國黃金第一礦」。該地現為中國黃金集團夾皮溝礦業有限公司。

該博物館建築面積1.3萬平方公尺，由中國黃金集團建設，是中國目前唯一的黃金工業與紅色歷史雙主題博物館。場館以「金魂」為展陳核心，依託兩千餘件展品和數百張歷史影像，系統梳理古今黃金文明脈絡。位於展廳核心位置的「大金牛」是鎮館之寶。解說員孫小雅介紹，其長100公分、寬45公分、高50公分，採用金陵金箔，以非遺技藝手工鍛製、貼飾，通體貼覆純度99.5%金箔。展館另外利用百年廢棄礦巷建成680公尺井下軌道遊覽線，遊客可搭乘礦車深入井下，感受採礦工藝。

未來，樺甸市將以該博物館為核心，串聯多處中國國家工業遺產，整合老舊廠房、採礦遺址等資源，打造了特色「黃金之旅」線路。依託G334文旅大通道，夾皮溝已納入長白山文旅核心版圖。

精華 FAQ

  • 這座博物館位於吉林省樺甸市夾皮溝鎮，昨日已先試營運，並預定於9/19正式開館，成為當地黃金文化與工業遺產的重要展示窗口。

  • 因為夾皮溝自1820年以來已有200餘年採金史，且兩百多年來幾乎未曾中斷生產，清代鼎盛時工人達四、五萬人，產量相當可觀。

  • 博物館以黃金工業與紅色歷史雙主題為核心，展出兩千餘件文物，並設有680公尺井下軌道遊覽線；未來還將串聯工業遺產，打造「黃金之旅」。

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