廣州轎車停榕樹下12年 被樹根「吃掉」 1保安見證過程

一輛轎車停在大榕樹下12年，長年無人移動，最終遭榕樹氣生根從車頂、車頭及車尾攀附而下，車身被根鬚層層箍住，甚至有根鬚穿過車窗伸入車內，呈現彷彿被大樹「吃掉」的景象。（取材自微博）

廣州天河區一處物流園內，一輛轎車停在大榕樹下12年，長年無人移動，最終遭榕樹氣生根從車頂、車頭及車尾攀附而下，車身被根鬚層層箍住，甚至有根鬚穿過車窗伸入車內，呈現彷彿被大樹「吃掉」的景象。物流園保安表示，他親眼見證這輛車從嶄新到被樹根包裹的過程，但園區只有管理權、沒有處理權，因此車輛長期留置至今。

綜合媒體報導，這起「樹吞車」事件發生在廣州天河區廣園東路一處物流園。現場照片顯示，榕樹根系盤繞地面，粗大的氣生根沿著轎車車身向下延伸，部分根鬚甚至穿過前擋風玻璃並進入車內，座椅及儀表盤也布滿青苔與細密根鬚，車身與樹木幾乎融為一體。

園區保安表示，這輛轎車已經停放約12年，「我們只有管理權，沒有處理權」。他說，自己多年來看著轎車從原本嶄新的模樣，逐步被榕樹根系包裹，直到如今幾乎被「吃掉」。

另據報導，車輛長期停放期間，榕樹根系持續向四周及車身縫隙生長，逐漸纏住輪胎、車輪及底盤，部分根鬚沿著車體外殼延伸。由於多年沒有移動，車漆已老化剝落，車身布滿青苔並出現鏽蝕，車輛本身也已失去使用價值。

報導引述園藝人士介紹，榕樹氣生根發達，根系具有較強的生長能力，當附近有固定物阻擋時，根鬚可能沿著障礙物邊緣持續延伸。這輛車長時間停在樹下，又一直沒有受到人工干預，才逐漸形成樹根包裹車身的特殊景象。

有消息稱，這輛車當年因涉及一家公司的經濟舊帳而長期無人處理，園區方面雖有管理權，但沒有車輛處置權，因此只能維持現狀。事件曝光後，不少市民前往現場觀看，這輛被樹根「箍住」的轎車也成為網上熱議的特殊景觀。

報導稱，這輛長期停放的轎車目前已被移走。由於樹根與車身纏繞嚴重，移車過程涉及如何處理樹木與車輛之間的纏繞，也使這輛停在榕樹下12年的轎車成為當地受到關注的一幕。

一輛轎車停在大榕樹下12年，長年無人移動，最終遭榕樹氣生根從車頂、車頭及車尾攀附而下，車身被根鬚層層箍住，甚至有根鬚穿過車窗伸入車內，呈現彷彿被大樹「吃掉」的景象。（取材自微博）