578萬粉絲穿搭博主「康康爺爺」去世 最後交代1件事

90歲「康康爺爺」希望更多老年人勇於活出自我。 （取材自極目新聞）

擁有近600萬粉絲的時尚穿搭博主「康康和爺爺」發布消息，證實90歲的爺爺於9月初一個早晨在睡夢中離世。家人表示，依爺爺遺願，簡單完成身後事，爺爺最後交代：「和大家的故事就暫時告一段落了，往後大家自己的故事還是要繼續。」

康康爺爺生前常以帽子、墨鏡搭配潮流服裝出鏡，被粉絲稱為「最潮爺爺」。據帳號主頁顯示，「康康和爺爺」擁有578.7萬粉絲，獲讚超1.3億。去年，他透露被診斷出罹患腫瘤 ，並在治療期間拍攝「爺爺的放療日記」。

康康爺爺曾表示，要趁能動時多穿漂亮衣服、多觀察外面的美景，「我不想留遺憾，更不想突然消失在你們世界裡。」

治療期間，康康爺爺拍攝短視頻分享生活。面對放療，他也鼓勵患病網友：「吃不進去東西，就挑自己喜歡的吃，沒精神就睡覺，跟我一起把這段時間扛過去。」

他曾和重逢的老朋友一起吃記憶中的湯包，並感慨：「像我這一輩的朋友不多了，要珍惜，能聚要多聚，免得以後留遺憾。」

康康爺爺與孫輩相處時，他認為：「只要用心尋找，老年人與年輕人總能找到共同話題，跨過代溝。」他也曾談及年輕人的焦慮，表示「人生的觀眾只有自己」，[51] 對於老年人的生活，他則說：「老頭的形象，不能只是背心、短褲和拖鞋，老年人也要追求生活品質、活出自己。」

康康爺爺曾表示，老年人最怕的是沒有價值感。他希望把自己活成一道光，「希望我這道光照到更多的人，讓他們走出陰霾，看到希望」。

據新華每日電訊報道，康爺爺曾告訴記者，他此前在武漢一所高校講授通信技術專業課。那時候，他就是非典型「理工男」，與那些有很多件格子衫的「理工男」不同，他絕不在公眾場合穿著隨意，這些年對穿衣搭配的執著也從未改變。他說，穿著形象，表達的是社交尊重，更能傳遞一個人對生活的態度。

在抖音上，爺孫兩人主要分享康康爺爺身穿各類潮流品牌服裝的瞬間。有網友評價：「這位爺爺，可潮可正，是行走的衣架。講潮流，絲毫不輸年輕人。」

康康是一名從事服裝行業的年輕人。他曾表示：「記憶中，爺爺是一個特別注重衣著的人，對我影響很大。」康康一直走在時尚潮流前列，兩人在穿衣方面有不少共同話題。

康康爺爺曾表示，希望向更多老年人和年輕人分享自己的生活理念和生活態度，也希望更多老年人勇於活出自我。

「康康爺爺」生前交代，和大家的故事就暫時告一段落了，往後大家自己的故事還是要繼續。 （取材自極目新聞）

康康爺爺拍了短片「爺爺的放療日記」，分享生活。 （取材自極目新聞）