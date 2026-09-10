清華高研院冠名楊振寧 翁帆出席揭牌儀式分享3個片段
AI重點
文章重點整理：
清華大學紀念去年逝世的諾貝爾物理學獎得主楊振寧，於9月5日在大禮堂舉行揭牌儀式，並宣布「清華大學高等研究院」正式更名為「清華大學楊振寧高等研究院」。楊振寧遺孀翁帆、清華校長李路明、副校長王亞愚等人出席儀式。一頭短髮露面的翁帆現場致辭，分享了關於楊振寧的三個片段。王亞愚宣讀更名決定時稱，以楊振寧命名研究院，除了致敬其貢獻，亦為傳承「自由探索、唯真求實」的學術精神。
揭牌儀式現場，聚集近400位院士專家、跨校代表與師生校友共襄盛舉。副校長王亞愚強調，高研院的制度與人才培養模式已深植於清華物理學科；院長段文暉則表示，以楊先生之名命名既是至高榮譽也是重大責任，機構將致力於產出重要成果，引領基礎科學進步。
致辭環節中，翁帆女士透過三個歷史片段，深情回顧了楊振寧先生的家國情懷與建院初心。首先是1978年楊先生飛越西藏冰川時賦詩，借達爾文與毛澤東的語意，呼籲中華民族在變局中拚搏奮起；其次是2000年他在演講中改寫西南聯大校歌為「靖康恥，既已雪；中興業，需人傑」，展現對新時代培育傑出人才的迫切期許。
最後，翁帆提到1996年楊先生受邀協助清華建立高研院，將其視為晚年30年的事業重心。他曾以《歸根》一詩表達「我當指路松」的決心，希望打造一個能讓學者耐住寂寞、深入前沿的「世外桃源」。翁帆期許高研院未來能繼續以楊先生的治學理念為指針，守護基礎研究特區的傳統，為民族復興注入豐沛的科研能量。
校方為紀念去年逝世的諾貝爾物理學獎得主楊振寧，於9月5日在大禮堂舉行揭牌儀式，正式將「清華大學高等研究院」更名為「清華大學楊振寧高等研究院」。 翁帆以3個歷史片段回顧楊振寧的理念，包括1978年飛越西藏冰川時的詩作、2000年改寫西南聯大校歌，以及1996年受邀協助清華建立高研院，凸顯其家國情懷與建院初心。 王亞愚指出，更名除向楊振寧致敬，也要傳承「自由探索、唯真求實」的學術精神；段文暉則表示，研究院將肩負重大責任，持續產出重要成果，推動基礎科學進步。
精華 FAQ
校方為紀念去年逝世的諾貝爾物理學獎得主楊振寧，於9月5日在大禮堂舉行揭牌儀式，正式將「清華大學高等研究院」更名為「清華大學楊振寧高等研究院」。
翁帆以3個歷史片段回顧楊振寧的理念，包括1978年飛越西藏冰川時的詩作、2000年改寫西南聯大校歌，以及1996年受邀協助清華建立高研院，凸顯其家國情懷與建院初心。
王亞愚指出，更名除向楊振寧致敬，也要傳承「自由探索、唯真求實」的學術精神；段文暉則表示，研究院將肩負重大責任，持續產出重要成果，推動基礎科學進步。
上一則
毛澤東忌日 民眾湧毛故鄉韶山唱紅歌 有人從廣東騎車700公里
下一則