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中國新增11職業 機器人技術員、運動數據分析師入列

中國新聞組／北京10日電
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中國官方9日公布新增11個職業、23個工種，機器人技術員、適老化改造師等入列。圖...
中國官方9日公布新增11個職業、23個工種，機器人技術員、適老化改造師等入列。圖為瀋陽科技工廠技術人員訓練機器人。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國人社部新增11個職業、23個工種，涵蓋機器人、數位與新能源領域。
  • 重點二：具身智慧機器人應用技術員、運動數據分析師等職業正式納入名單。
  • 重點三：新增職業須具一定規模與技能成熟度，並經專家評審後發布。

中國人社部9日發布11個職業、23個工種新增名單，具身智慧機器人應用技術員、製香香藝師等新職業與低空物流員、新能源汽車檢測員等新工種列入名單。達到一定規模的從業人員與具有相對成熟的職業技能，卻尚未被收錄在「中華人民共和國職業分類大典」者，才會經過一定程序被新增為職業；工種則是職業內部分工，一個職業包含多個工種。

綜合央視新聞、新華社報導，人社部這波新增職業包括數位孿生工程技術人員、具身智慧機器人應用技術員、工業產品數位建模師、運動數據分析師、微電網管理員、氫燃料電池製造工、電解水製氫工、製香香藝師、船舶岸基管理工程技術人員、衛星導航設備裝調工、企業可持續發展規劃師。

新增工種包括低空物流員、低空智慧網聯系統管理員、智慧體開發員、新能源汽車檢測員、機場淨空巡查員、適老化改造設計師、鮮切花加工工、冰雪雕塑工、社區工作者與其他共23個工種。

中國人社部相關負責人表示，從業人員規模達到一定程度、具備就業前景的業別才能被官方新增為職業，政府每年均會蒐集新興職業訊息，若要確立新增一個職業，必須經過專家評審、論證、徵求意見和經過公示、審定、發布等程序。

中國就業培訓技術指導中心職業分類和標準開發處處長張薇表示，數位相關、綠色經濟相關職業不斷擴大，代表外界對於有關人才培育與就業前景的期待；製香香藝師、運動數據分析師等新增職業則是對於群眾美好生活所需的回應。

張薇提到，人工智慧領域與風電、氫能等新能源領域的職業擴充也很明顯，凸顯職業發展與國家新質生產力培育的重點方向和戰略布局。

精華 FAQ

  • 這次共新增11個職業、23個工種，範圍涵蓋具身智慧機器人、數位孿生、工業數位建模、運動數據分析，以及低空物流、新能源汽車檢測等新興領域。

  • 具身智慧機器人應用技術員、數位孿生工程技術人員、氫燃料電池製造工、電解水製氫工等最具代表性，顯示中國正朝AI、綠能與高端製造加速布局。

  • 必須先有一定規模的從業人員，且具備相對成熟的職業技能與就業前景；之後還要經過專家評審、論證、徵求意見、公示、審定與發布等程序。

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