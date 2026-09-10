「剪刀絲滑剪斷排骨」 張小泉AI演示用途被疑虛假宣傳

「剪刀可以輕鬆剪排骨」，張小泉用AI演示剪刀用途被質疑虛假宣傳。（取材自齊魯壹點）

近期，張小泉經銷商帳號「張小泉鋒銳甄選」發布一段剪刀使用演示視頻引發爭議。視頻中，一把剪刀輕鬆剪下大塊排骨和雞腿骨，畫面十分絲滑，視頻畫面角落標註著「AI生成，非真實使用場景」、「僅供參考」等小字提示。但經記者實測，這款宣稱投資百萬（人民幣，下同）研發「專治硬骨頭」的新式剪刀，連細棒骨也剪不動。」被質疑虛假宣傳。

據齊魯壹點報導，擁有398年歷史的國民老字號張小泉店鋪，近日發布「剪刀輕鬆剪斷大棒骨，斷口平整絲滑」宣傳視頻，9月8日，有網友反映，視頻效果過於誇張，普通家用剪刀難以實現廣告中剪斷大塊硬骨的效果，且張小泉發布的剪刀視頻使用AI生成，「AI生成」的標註位置隱蔽、字體極小，極易被消費者忽略，質疑其涉嫌虛假宣傳。

「剪刀可以輕鬆剪排骨」，張小泉用AI演示剪刀用途被質疑虛假宣傳。（取材自齊魯壹點）

「法治周末」記者實測發現，這款宣稱投資百萬、研發兩年，「專治硬骨頭」的新式剪刀，連細棒骨也剪不動，與廣告效果不相符。更令人詬病的是，廣告中「視頻由AI生成」的標註位置不僅隱蔽，還降低了透明度。

記者進入該張小泉認證店鋪直播間，直播中，主播宣稱該剪刀原價199元，恰逢張小泉398周年慶，以低於成本價的五折兩位數價格99元出售。在直播間，多名網友反覆詢問「排骨可以剪嗎」、「真能剪棒骨嗎」等關注問題，但主播大多不予回應，記者也多次追問相關問題，未得到實際答覆。

記者專門從菜市場購買了粗細兩種棒骨，面對粗棒骨，即便用再大的力氣，也只劃了一條白痕，無法實現宣傳視頻中的輕鬆剪斷的絲滑效果。接著測試細棒骨，雖然只有拇指粗細，同樣紋絲未動，用力也未能成功剪開。

9月9日，張小泉客服表示，使用AI技術是為了進行視覺增強，重點呈現產品「鋒利、順滑」的使用效果。該剪刀確實適用於日常家庭處理新鮮肉類和細骨食材，如新鮮的薄排骨、雞鴨等，但厚度較大的筒骨或凍硬骨頭剪切困難，不建議強行操作。

另有客服明確表示，剪刀可以用來剪小排骨、雞、鴨等食材，「不太適合用於剪大塊排骨」，會記錄反饋AI視頻使用情況。