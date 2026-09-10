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iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

電子茅台？ iPhone新機在中還沒開售 黃牛已炒破4萬元

中國新聞組／北京10日電
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2026年9月9日，蘋果發表了可折疊iPhone Duo。（歐新社）
2026年9月9日，蘋果發表了可折疊iPhone Duo。（歐新社）

蘋果首款摺疊屏iPhone Duo在9月10日凌晨正式發布，起售價1999美元，中國「國行版」256GB起售價為15999元（人民幣，下同），2TB售價26499元。而手機還沒開售，中國的黃牛市場的報價就已飆到破4萬元，「電子茅台」的戲碼再度上演。

據每日經濟新聞報導，蘋果公司在北京時間周四凌晨1點召開秋季發布會，推出iPhone 18 Pro系列手機以及首款摺疊屏 iPhone Duo。蘋果 iPhone Duo起售價為1999美元；國行起售價為15999元，提供四個存儲版本：256GB售價15999元、512GB售價17999元、1TB售價21499元、2TB售價26499元。新品將於10月16日晚8點接受預訂，10月23日正式發售，但供貨極度稀缺。

然而手機還沒開售，黃牛市場的生意已經提前開張，普遍加價5000元以上，頂配甚至報價破4萬元，價格令人咋舌。

「現在都是預售，加價2000到5000元，先交1000元定金。」一位數碼店老闆說。「現在都是『期貨』，蘋果最火，摺疊就是硬通貨。」另一位賣家表示，iPhone Ultra最火，今年能不能賺到錢，就看搶到多少貨。黃牛視其為「電子茅台」，利用首批稀缺感炒高價格，但隨著第四季度產能提升，溢價可能將快速回落。 

分析師預測，一旦開啟預購，極可能出現「秒售罄」，發貨周期或迅速拉長至4到6周甚至更久。黃牛渠道的溢價幅度預計高達50%到100%。

精華 FAQ

  • 內文指出，iPhone Duo 國行版 256GB 起售價為 15999 元，512GB 為 17999 元，1TB 為 21499 元，2TB 則高達 26499 元，屬於高階定價。

  • 主因是新品首批供貨被認為極度稀缺，加上摺疊屏機型話題性強、需求預期高，黃牛藉由稀缺感提前加價，形成預售炒作與定金交易。

  • 分析師預測一開啟預購就可能秒售罄，發貨周期甚至拉長到 4 到 6 周以上；但隨第四季度產能提升，黃牛溢價可能會快速回落。

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