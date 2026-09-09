我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

北京清華大學「高等研究院」正式更名為「清華大學楊振寧高等研究院」近日在大禮堂舉行揭牌儀式，校長李路明院士、副校長王亞愚、原校長及高等研究院原院長顧秉林院士、高等研究院院長段文暉院士，以及楊振寧遺孀翁帆等人出席，翁帆也在儀式上發言。

據「清華大學高等研究院」微信公眾號8日消息，王亞愚表示，高研院的制度基因、前沿探索以及人才培養模式，已深深融入清華物理學科體系。此次以楊振寧之名為高等研究院命名，不僅是清華大學對這位「世紀大師」的崇高致敬，也是希望將自由探索、唯真求實的學術精神傳承下去。

儀式上，顧秉林、翁帆及段文暉分別發言，回顧楊振寧創建高研院的歷程。

段文暉表示，將高等研究院冠以楊振寧之名，既是對楊振寧卓越貢獻的紀念，也是對其科學精神與治學理念的傳承。

他指出，面向未來，高研院將持續堅持自由探索、唯真求實，聚焦基礎科學前沿，鼓勵原創研究，同時重視青年人才培養。

段文暉表示，以楊振寧之名命名高研院是一份榮譽，更是一份責任。未來高研院將努力建設成為能夠產生重要原創成果、培養優秀科學人才的學術機構，為中國基礎科學進步作出新的貢獻。

隨後，李路明、顧秉林、王亞愚、翁帆、段文暉及物理系主任翟薈共同為「清華大學楊振寧高等研究院」揭牌。

北京清華大學「高等研究院」正式更名為「清華大學楊振寧高等研究院」。(取材自微博)
北京清華大學「高等研究院」正式更名為「清華大學楊振寧高等研究院」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 校方表示，這是為了向楊振寧這位對清華與中國物理學有重大貢獻的「世紀大師」致敬，同時把他倡導的自由探索、唯真求實精神延續到研究院未來發展中。

  • 出席者包括校長李路明、副校長王亞愚、原校長顧秉林、研究院院長段文暉，以及楊振寧遺孀翁帆；最後由多位校方人士與翁帆共同為新名稱揭牌。

  • 段文暉表示，研究院將持續堅持自由探索與唯真求實，聚焦基礎科學前沿，鼓勵原創研究，同時重視青年人才培養，期望成為產生重要成果的學術機構。

微信 楊振寧 翁帆

上一則

中國出超擴大 與美歐貿易失衡更嚴峻 料成川習會焦點

下一則

路透評毛澤東逝世50周年：陰影未散 習近平重拾部分毛元素

延伸閱讀

華府僑界知名外交官、書畫家毛先榮辭世 9月12日追思會

華府僑界知名外交官、書畫家毛先榮辭世 9月12日追思會
習近平將率團訪美 學者：美方制裁清單是重點議題

習近平將率團訪美 學者：美方制裁清單是重點議題
演活「倩女幽魂」姥姥一角 香港資深藝人劉兆銘94歲離世

演活「倩女幽魂」姥姥一角 香港資深藝人劉兆銘94歲離世
網炸鍋喊統戰 台灣清華大學餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

網炸鍋喊統戰 台灣清華大學餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲