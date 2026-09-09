清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

北京清華大學「高等研究院」正式更名為「清華大學楊振寧 高等研究院」近日在大禮堂舉行揭牌儀式，校長李路明院士、副校長王亞愚、原校長及高等研究院原院長顧秉林院士、高等研究院院長段文暉院士，以及楊振寧遺孀翁帆 等人出席，翁帆也在儀式上發言。

據「清華大學高等研究院」微信 公眾號8日消息，王亞愚表示，高研院的制度基因、前沿探索以及人才培養模式，已深深融入清華物理學科體系。此次以楊振寧之名為高等研究院命名，不僅是清華大學對這位「世紀大師」的崇高致敬，也是希望將自由探索、唯真求實的學術精神傳承下去。

儀式上，顧秉林、翁帆及段文暉分別發言，回顧楊振寧創建高研院的歷程。

段文暉表示，將高等研究院冠以楊振寧之名，既是對楊振寧卓越貢獻的紀念，也是對其科學精神與治學理念的傳承。

他指出，面向未來，高研院將持續堅持自由探索、唯真求實，聚焦基礎科學前沿，鼓勵原創研究，同時重視青年人才培養。

段文暉表示，以楊振寧之名命名高研院是一份榮譽，更是一份責任。未來高研院將努力建設成為能夠產生重要原創成果、培養優秀科學人才的學術機構，為中國基礎科學進步作出新的貢獻。

隨後，李路明、顧秉林、王亞愚、翁帆、段文暉及物理系主任翟薈共同為「清華大學楊振寧高等研究院」揭牌。

北京清華大學「高等研究院」正式更名為「清華大學楊振寧高等研究院」。(取材自微博)