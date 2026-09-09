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學區房白買了？山東菏澤這學校疑因「卡面積」拒收學生

中國新聞組／北京9日電
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山東菏澤兩戶購買「學區房」的業主，孩子遭學校拒收。(取材自瀟湘晨報)
山東菏澤兩戶購買「學區房」的業主，孩子遭學校拒收。(取材自瀟湘晨報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：菏澤兩戶學區房業主報名時疑遭校方拒收。
  • 重點二：爭議焦點疑為套內面積不足60平方公尺。
  • 重點三：校方與教育局說法矛盾，舊爭議再度爆發。

山東菏澤兩戶購買「學區房」的業主在今年8月開學報名時遭當地名校拒收，理由疑似為房屋「套內面積不足60平方公尺」，導致適齡兒童面臨無校可讀的窘境。面對家長質疑變相歧視小戶型，校方與當地教育局說法矛盾，使該校2021年即曾爆發的「卡面積」爭議再度重演。

瀟湘晨報報導，居住在菏澤市第一實驗小學學區「融邦中山苑」社區的張女士與成女士爆料指出，兩人均持雙證齊全的住宅產權，但8月中旬線上申報時卻被系統拒絕，前往學校實地審核亦被拒之門外，電話諮詢僅得到「不符合條件」的答覆。

張女士向菏澤市教體局信訪室反映時，工作人員曾詢問是否為小戶型，並坦言「孩子有學上，但不承諾孩子能上菏澤市第一實驗小學」。然而，該校2026年公開的招生公告中，僅要求戶籍與住宅產權，並未載明任何房屋面積限制。

張女士的房產面積為69.69平方公尺，成女士的房產面積為54平方公尺。

報導指出，對於爭議原因，當地官方說法不一。

學校工作人員先稱「跟面積沒關係」，隨後便切斷聯繫；教體局諮詢電話人員坦言「可能是因為房屋面積較小」，並稱也有其他家長也因為房屋面積比較小而沒能上得了菏澤市第一實驗小學。但信訪室人員隨後又否認，並強調「沒有房屋面積這一說」。

事實上，該校早在2019年與2021年就曾以「套內面積須滿60平方公尺才算成套住宅」為由拒收小戶型學生引發強烈抗議，當年教育局曾介入解決，未料今年問題再次浮上台面，截至9月開學兩家孩子仍無法入學。

成女士出示房屋產權。(取材自瀟湘晨報)
成女士出示房屋產權。(取材自瀟湘晨報)

精華 FAQ

  • 核心爭議是兩戶持有住宅產權、原本屬於學區的家庭，報名時卻被疑以「套內面積不足60平方公尺」為由拒收，導致孩子無法入學。

  • 家長認為是學校變相以小戶型作限制；學校先稱與面積無關，教體局電話人員又說可能是面積較小，信訪室則否認存在房屋面積門檻。

  • 是，該校在2019年與2021年都曾因要求「套內面積須滿60平方公尺」而拒收小戶型學生，引發抗議，雖曾由教育局介入，問題今年又再度出現。

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