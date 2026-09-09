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中國自主研製F級燃氣輪機 德陽首次成套出口

中國新聞組╱北京9日電
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中國自主研製的Ｆ級50兆瓦重型燃氣輪機G50，近日從四川德陽向國外市場發運。(本...
中國自主研製的Ｆ級50兆瓦重型燃氣輪機G50，近日從四川德陽向國外市場發運。(本報德陽傳真)

AI摘要

文章摘要整理：

中國自主研製的F級50兆瓦重型燃氣輪機G50在四川德陽首次成套出口哈薩克，標誌中國高端燃機突破國際壟斷並具備海外供應能力。

近日，中國自主研製的Ｆ級50兆瓦重型燃氣輪機Ｇ50在四川德陽向國外市場發運，目的地是哈薩克江布林州。這是中國自主研製的Ｆ級重型燃氣輪機首次成套出口。

重型燃氣輪機是發電和驅動領域的核心設備，被譽為工業裝備製造業「皇冠上的明珠」。長期以來，重型燃氣輪機全球市場被少數國際巨頭壟斷。Ｇ50由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）歷時13年自主研製，2025年11月獲得首個海外訂單，為哈薩克江布林州發電項目提供三台套機組。

據瞭解，此次出口哈薩克的項目採用「燃氣—蒸汽聯合迴圈」技術路線，在高效發電的同時兼顧供熱需求，是當地能源部批准的重點工程。

東方汽輪機副總經理李熇介紹，除了為該項目提供成套設備，他們還同步為機組提供全生命週期服務保障。

「我們聯合了300餘家中國上下游科研院所、高校、企業共同參與大陸國產重型燃機產業鏈的培育和打造。」東方電氣集團清潔高效透平動力裝備全國重點實驗室副主任田曉晶說。

在Ｇ50的誕生地四川德陽，產業鏈上下游卅餘家重點燃氣輪機製造配套企業分工協作，本地配套率超40%。

西安交通大學教授豐鎮平表示，中國製造業產業鏈自主、配套完整，一旦突破技術難關、自主掌握核心技術，就能夠迅速形成產能。

精華 FAQ

  • 此次發運的目的地是哈薩克江布林州，供應當地發電項目使用。這也是中國自主研製的F級重型燃氣輪機首次成套出口，具有指標性意義。

  • G50由東方電氣集團東方汽輪機歷時13年自主研製，並在2025年11月獲得首個海外訂單，為哈薩克江布林州發電項目提供3台套機組。

  • 在G50誕生地四川德陽，30餘家重點燃氣輪機配套企業分工協作，本地配套率超40%，顯示當地已形成較完整的燃機產業鏈與量產支撐能力。

能源部

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