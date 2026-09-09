摩托越野拉力賽賽段頒獎 張雪收到1.5公尺烤肉串

2026中國大海道（國際）摩托越野拉力賽SS1、SS2賽段頒獎儀式，7日在新疆吐魯番市鄯善營地舉行。張雪機車董事長張雪收到當地送的訂製「饢牌照」和吐魯番黑羊烤的1.5公尺巨型肉串，當場大口炫肉，頒獎典禮秒變擼串現場。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 中國大海道摩托越野拉力賽在新疆吐魯番頒獎，張雪收到1.5公尺烤肉串與定制饢牌照，賽事以地方美食文化增添特色與熱度。

2026中國大海道（國際）摩托越野拉力賽SS1、SS2賽段頒獎儀式，7日在新疆 吐魯番市鄯善營地舉行。張雪機車 董事長張雪收到當地送的訂製「饢牌照」和吐魯番黑羊烤的1.5公尺巨型肉串，當場大口炫肉，頒獎典禮秒變擼串現場，張雪還熱情地把自己帶的咖啡拿出來分享。

湖北日報集團旗下新媒體「極目新聞」報導，現場工作人員為每位獲獎車手送上了印有「新K吐魯番」標識的定制「饢牌照」、葡萄花籃和1.5公尺黑羊烤肉串等極具特色的獎品，同時，還為車手準備了吐魯番下午茶，將吐魯番美食文化與賽事激情巧妙融合。

此前一天，張雪抵達鄯善營地，就被吐魯番乾果甜點包圍，工作人員不僅為他獻上象徵吐魯番特色與賽事榮耀的葡萄花環，還備足了品類豐富的特色乾果、精緻甜點和地道的吐魯番下午茶。張雪對現場的特色美食和熱烈氛圍印象深刻，直言吐魯番的水果甘甜爽口，庫木塔格沙漠風光壯美。

新華社報導，2026中國大海道（國際）摩托越野拉力賽（簡稱「拉力賽」）4日在新疆哈密市哈密體育中心營地發車。比賽於4日至11日在哈密、吐魯番兩地展開，張雪作為張雪機車賽車隊車手參賽。