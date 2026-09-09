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民營經濟傳奇…昔砸8888萬元奪「標王」太子奶創始人李途純66歲逝

中國新聞組╱北京9日電
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太子奶品牌創辦人李途純。(取材自微博)
太子奶品牌創辦人李途純。(取材自微博)

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文章摘要整理：

李途純從南下創業、砸下8888萬元奪央視標王，到太子奶崛起、對賭失敗破產，再到晚年重返乳業未竟其志，最終於66歲離世，留下傳奇又曲折的一生。

原湖南太子奶集團總裁、董事局主席李途純9月7日在北京去世，享壽66歲。其子李帥8日證實消息時慟喊：「太突然了，我沒有準備好！我還無法接受！」李帥透露，父親疑因突發心梗過世，救護車趕抵時已無生命體徵。李途純為中國民營經濟史上極具傳奇色彩的企業家，曾帶領太子奶躍升為乳業巨頭，後因對賭失敗破產入獄，晚年復出東山再起，如今傳奇一生畫下句點。

綜合媒體報導，李途純的創業史堪稱時代縮影。1990年，30歲的他帶著300元(人民幣，以下同)辭去國企工作南下深圳，1996年在湖南株洲建立太子牛奶廠。1997年，在公司資產規模甚至低於競標價的情況下，他借錢砸下8888萬元奪得央視廣告「標王」，一戰成名並狂攬8億元訂單。此後太子奶迅速崛起，曾聘請謝霆鋒與Twins代言，2005年拿下70%發酵型乳酸菌市場，2007年銷售額高達30億元，與伊利、蒙牛等巨頭並駕齊驅。

然而，急速擴張為日後崩盤埋下伏筆。2007年李途純引進英聯、摩根士丹利及高盛等風投資金，並簽下業績增長需達50%的致命「對賭協議」。2008年金融危機爆發導致業績目標落空，太子奶背負26億元債務且資金鏈斷裂，李途純失去控制權，公司於2010年宣告破產。同年他因涉嫌非法吸收公眾存款罪被捕，在遭拘禁15個月後，檢方認定其行為屬於民間借貸不構成犯罪，李途純終獲無罪釋放。

晚年的李途純並未放下乳業夢想。2023年9月，其子李帥創立「子承乳業」推出子承奶，李途純於2024年3月親自出席合夥人峰會力挺，甚至喊出「三年力爭突破100億」的宏大目標。然而盛景難再，2024年4月起子承乳業爆發暫停發貨、商家失聯及欠款不退等爭議，陷入與全台經銷商的維權糾紛中，重振雄風的嘗試最終未能如願。

精華 FAQ

  • 報導指出，原太子奶集團總裁李途純於9月7日在北京去世，享壽66歲。其子李帥表示，父親疑因突發心梗過世，救護車趕到時已無生命體徵。

  • 1997年他在資產規模甚至低於競標價的情況下，借錢砸下8888萬元拿下央視廣告「標王」，隨後迅速接到約8億元訂單，讓太子奶聲名大噪並快速擴張。

  • 太子奶在引入風投並簽下高成長對賭後，因2008年金融危機業績未達標，背上26億元債務並失去控制權，最終破產；晚年他支持子承乳業復出，卻又陷入發貨停擺與欠款爭議。

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