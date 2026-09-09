壽司郎職場霸凌？逼員工手摀解凍赤蝦 教員遭停職

連鎖日本迴轉壽司品牌「壽司郎」近日爆出嚴重的職場霸凌與食品安全爭議。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 壽司郎石家莊門店爆出員工被要求用手摀化冷凍赤蝦，引發職場霸凌與食品安全爭議，官方調查後確認違規並處分涉事教員。

連鎖日本 迴轉壽司品牌「壽司郎」近日爆出嚴重的職場霸凌與食品安全爭議。壽司郎位於石家莊萬象城的門店，一名新入職的切配員工在社交平台上發文舉報 ，指稱自己在與門店帶教教員發生工作爭執後，竟被要求以「雙手體溫」摀化冷凍赤蝦。事件曝光後隨即引發社會各界關注，壽司郎官方也緊急對涉事人員進行停職與懲處。

據了解，當事員工今年8月中旬入職壽司郎石家莊萬象城店，平日主要負責切魚、收貨與補貨等工作。9月5日，該員工因赤蝦解凍問題與門店A組的一名帶教教員產生意見分歧。雙方發生爭執後，該教員竟要求該員工「用手摀蝦」，意即利用雙手手掌的體溫，硬生生將凍得像冰一樣的冷凍赤蝦摀到解凍。

當事員工表示，在遵照指示操作片刻後，雙手已被冰得凍紅，結束後，手掌更出現如同灼熱般的劇烈痛感。此消息一出，廣大網友紛紛痛批該教員的做法，不僅是變相的職場霸凌與人格侮辱，更嚴重背離餐飲業的基本衛生原則，用手直接接觸解凍中的生鮮食材，極易造成細菌滋生，帶來食品安全隱憂。

面對排山倒海的質疑聲浪，壽司郎官方9月7日啟動內部調查並作出正面回應。壽司郎明確指出，公司標準作業程序（SOP）對於赤蝦解凍有著極為嚴格的規範，僅允許兩種合規方式：一是放入解凍冰箱進行冷藏緩化，二是在營業高峰期急用時，以常溫流動水沖水解凍。官方證實，「用手摀化凍蝦」屬於嚴重違反食材處理規範的違規操作。

針對這起事件，壽司郎已對涉事的帶教教員採取停職處理，並依內部規章進行記過處分與再培訓；發文曝光此事的員工則因個人原因選擇離職。壽司郎強調，目前已針對全國所有門店展開全面排查，旨在糾正任何潛在的錯誤操作，並同步強化第一線員工的標準流程培訓。