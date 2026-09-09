湖南小學生夢遊墜7樓砸中寶馬車 車主暖喊：救人的車難見

湖南一名車主的車，意外接住了墜樓的兒童。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 湖南衡陽小學生夢遊墜落7樓，砸中樓下寶馬車。

湖南衡陽小學生夢遊墜落7樓，砸中樓下寶馬車。 重點二： 車頂吸收大部分衝擊力，孩子僅骨折劃傷無生命危險。

車頂吸收大部分衝擊力，孩子僅骨折劃傷無生命危險。 重點三：車主稱保險已介入，願體諒並延長賠償時限。

湖南衡陽一名小學生7日凌晨從小區7樓墜落，砸中停放在樓下的寶馬(BMW)轎車，衝擊力造成車輛嚴重損毀，但讓孩子保住一命；家長事後主動留字條承諾賠償，車主周先生得知孩子正在救治後表示保險 已介入，稱「救人的車難見，車子修好後會繼續開」，事件衝上熱搜。

綜合指尖新聞-瀋陽晚報報導，事發於周一凌晨2點至3點間，小學生的家長表示，孩子是在夢遊狀態下，鑽出小區7樓防盜網墜落，萬幸的是車頂吸收了大部分衝擊力，孩子僅受骨折與劃傷，暫無生命危險，家長第一時間已將孩子送醫治療。至於被砸中的寶馬轎車，天窗及座椅嚴重損毀，預估維修費近5萬人民幣。

據報導，周先生於隔天清晨發現愛車嚴重受損，並看到孩子家長留下的說明字條與聯絡方式。周先生表示，目前保險公司已介入處理，家長也積極溝通賠償，他明白對方家庭情況，而且小孩醫治也需要費用，他願意給予體諒並延長賠償時限。

事件在網路引發熱議，不少網友讚許車主展現格局與善意，同時也有網友指出依民法規定，未成年人造成他人財產損失，監護人仍須承擔相應的賠償責任。