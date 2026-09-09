單人搓出播放破億 「非妖哉」美學 打破AI「低成本快餐」印象

國風AI志怪短劇《非妖哉》播放量突破1億。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 單人獨立完成的國風AI短劇非妖哉全網播放破1億。

單人獨立完成的國風AI短劇非妖哉全網播放破1億。 重點二： 作品以天青色志怪美學切入，主打現實議題與人心百態。

作品以天青色志怪美學切入，主打現實議題與人心百態。 重點三：作者投入高成本打磨畫面，強調敘事與鏡頭語言不可替代。

一部無大廠背書、由創作者單人獨立完成的國風AI志怪短劇「非妖哉」，在2026年暑期憑藉朦朧的天青色國風美學爆紅，全網播放量突破1億大關、獲近500萬點讚，成功打破大眾對AI短劇「低成本快餐」的刻板印象。作者「不吃榨菜」透露，該劇跳脫炫技，以志怪寓言探討現實困境，首張主視覺圖即耗費10萬平台積分（約6000元人民幣）反覆調試，單集投入超過1萬元(約1490美元)。

揚子晚報報導，「非妖哉」劇名意指「非妖哉，是人哉」，主軸聚焦人心百態與現實議題。劇中「啞女小荷」與「莽夫阿牛」等單元，分別探討輿論裹挾、鄉紳造謠，以及暗藏拐賣、囚禁與強迫生育的黑色產業鏈。「不吃榨菜」指出，作品並非刻意製造對立或販賣焦慮，而是將大眾共情的困境以志怪形式呈現。

為擺脫流水線式的古風審美與AI生成「撞臉」問題，「不吃榨菜」潛心研究80年代老版「聊齋」線描稿與傳統工藝，精準設定生成指令。整部作品除了專業CV配音外，腳本、畫面調試到剪輯均由他一人包辦。

他過去長期從事傳統實拍影視幕後工作，於2026年4月試水首支AI短片「衡水模式」後正式入局，並選擇LibTV為核心平台，結合可靈、Wan、Seedance等多款大模型進行創作。

報導說，面對當前AI短劇模板化生成、侵權頻發的惡性循環，「不吃榨菜」堅持每月更新兩集以維護品質。他強調，AI僅是降低畫面生成門檻的工具，鏡頭語言、敘事邏輯與影視基本功，才是創作者不可替代的核心競爭力。

國風AI志怪短劇《非妖哉》播放量突破1億。（視頻截圖）