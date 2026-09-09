我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼公開9/11檔案 揭朱利安尼隱瞞有毒空氣危害

謝爾頓淘汰阿爾卡拉斯 今年美網決賽確定有地主選手

17歲趙松源打破國足歷史 「在讀高中生」踢進成年國家隊

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
17歲前鋒趙松源入選國足球員。（取材自北青網）
17歲前鋒趙松源入選國足球員。（取材自北青網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：17歲趙松源以在讀高中生身分入選中國成年男足集訓名單。
  • 重點二：他未進職業俱樂部註冊，憑青年隊表現獲得國足徵召。
  • 重點三：教練團視此次集訓為觀察其適配戰術與成長潛力的機會。

中國足協8日晚間公布男足最新30人集訓名單，來自清華大學附屬中學的17歲前鋒趙松源破格入選，成為中國職業足球發展以來，首位以「在讀高中生」身分直接入選成年國家隊的球員。這項徵召打破了以往國足選材僅局限於職業俱樂部球員的慣例，凸顯校園足球培育人才登上國家隊舞台的新訊號。

北青體育報導，現年17歲的趙松源司職中鋒，身高達1公尺94且腳下技術細膩，具備持球突破、背身拿球與高位逼搶等綜合能力。出生於體育世家的他至今未在職業俱樂部註冊，一邊完成高中學業一邊訓練，憑藉在各級國字號青年隊的硬派表現獲選。

趙松源曾在U17亞洲盃預選賽攻入11球斬獲最佳射手，協助球隊晉級正賽並拿下一屆U17世界盃參賽資格；今夏於上海明日之星冠軍杯面對阿森納、勒沃庫森等歐洲豪門梯隊，亦交出3球1助攻的亮眼成績單。

報導說，趙松源目前尚缺乏職業聯賽對抗的歷練，距離站穩國家隊主力仍有差距。教練團指出，本期集訓主要目的是讓這位校園足球出身的新星近距離感受國足訓練強度，並觀察其適配國家隊戰術體系的能力與潛力。

世界盃

上一則

湖南小學生夢遊墜7樓砸中寶馬車 車主暖喊：救人的車難見

延伸閱讀

中國女排亞錦賽不敵泰國 直通奧運夢碎「朱婷無緣國家隊」衝熱搜

中國女排亞錦賽不敵泰國 直通奧運夢碎「朱婷無緣國家隊」衝熱搜
足球／梅西交棒 28歲羅梅羅將成阿根廷隊新隊長

足球／梅西交棒 28歲羅梅羅將成阿根廷隊新隊長
足球／梅西退出國家隊 曾率阿根廷贏世界盃、2奪美洲盃

足球／梅西退出國家隊 曾率阿根廷贏世界盃、2奪美洲盃
宣布退出阿根廷國家隊 梅西：我已傾盡所有

宣布退出阿根廷國家隊 梅西：我已傾盡所有

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人