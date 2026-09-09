17歲趙松源打破國足歷史 「在讀高中生」踢進成年國家隊

17歲前鋒趙松源入選國足球員。（取材自北青網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 17歲趙松源以在讀高中生身分入選中國成年男足集訓名單。

17歲趙松源以在讀高中生身分入選中國成年男足集訓名單。 重點二： 他未進職業俱樂部註冊，憑青年隊表現獲得國足徵召。

他未進職業俱樂部註冊，憑青年隊表現獲得國足徵召。 重點三：教練團視此次集訓為觀察其適配戰術與成長潛力的機會。

中國足協8日晚間公布男足最新30人集訓名單，來自清華大學附屬中學的17歲前鋒趙松源破格入選，成為中國職業足球發展以來，首位以「在讀高中生」身分直接入選成年國家隊的球員。這項徵召打破了以往國足選材僅局限於職業俱樂部球員的慣例，凸顯校園足球培育人才登上國家隊舞台的新訊號。

北青體育報導，現年17歲的趙松源司職中鋒，身高達1公尺94且腳下技術細膩，具備持球突破、背身拿球與高位逼搶等綜合能力。出生於體育世家的他至今未在職業俱樂部註冊，一邊完成高中學業一邊訓練，憑藉在各級國字號青年隊的硬派表現獲選。

趙松源曾在U17亞洲盃預選賽攻入11球斬獲最佳射手，協助球隊晉級正賽並拿下一屆U17世界盃 參賽資格；今夏於上海明日之星冠軍杯面對阿森納、勒沃庫森等歐洲豪門梯隊，亦交出3球1助攻的亮眼成績單。

報導說，趙松源目前尚缺乏職業聯賽對抗的歷練，距離站穩國家隊主力仍有差距。教練團指出，本期集訓主要目的是讓這位校園足球出身的新星近距離感受國足訓練強度，並觀察其適配國家隊戰術體系的能力與潛力。