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「45秒影片是誰發的」 廣東女子冤獄608天獲43萬國賠

中國新聞組／北京9日電
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羅姚環拿到賠償決定書。（取材自微信）
羅姚環拿到賠償決定書。（取材自微信）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：羅姚環因45秒影片遭追訴608天後獲不起訴。
  • 重點二：法院認定證據鏈未閉環，兩度一審均被撤銷。
  • 重點三：惠陽法院判賠43萬餘元，並協助恢復名譽。

廣東省惠州市女子羅姚環因一首45秒短視頻陷入長達兩年多的刑事追訴漩渦，在看守所羈押608天、經歷「兩次一審有罪、兩次二審發回」的司法死循環後，今年5月獲檢方以「證據不足」正式不起訴。惠州市惠陽區人民法院隨後作出國家賠償決定，賠償其人身自由及精神損害撫慰金共計43萬7220.70元人民幣(約6萬5154美元)，並決定為其消除影響、恢復名譽及賠禮道歉。

封面新聞報導，這起案件源於2021年5月，惠陽區淡水街道辦以改造農村環境為由，在羅姚環一家耕種的土地上興建污水處理設施，施工過程中推土機填埋農作物引發爭執。2022年9月3日，網路上出現一段45秒包含施工機械作業與人員推擠的影片；11天後，時年37歲、法學本科畢業的羅姚環被警方帶走並因涉嫌尋釁滋事罪遭逮捕。

檢方指控羅姚環發布不實影片起哄鬧事，羅女則始終堅持涉案影片非其製作發布，帳號亦非其註冊。

惠陽區法院於2023年10月及2024年9月兩度判處其有期徒刑一年八個月，均被惠州中院以「事實不清」或「程序違法」撤銷發回。直到今年3月檢方申請撤回起訴，並於5月發布《不起訴決定書》，坦言案涉土地確立政府儲備用地，但視訊素材是否是羅姚環「虛假拼接」、發布主體是否唯一指向羅姚環──證據鏈在關鍵環節並未形成閉環。

報導指出，法院在賠償決定書中特別考量，羅女被羈押期間，其兒子因母親被帶走時曾「拿菜刀和警察拚命」，隨後患上嚴重憂鬱等心理疾病，因此將未成年子女的心理創傷納入精神損害撫慰金酌定。

律師趙良善分析，本案展現了審判階段「事中糾錯」的法治進步，且國家賠償從「只賠人身自由」走向關注名譽修復與家庭連鎖損害，對涉民生表達類案件具有示範價值。

精華 FAQ

  • 她因一段45秒短視頻遭指控發布不實內容、起哄鬧事，涉嫌尋釁滋事罪。案件歷經兩次一審有罪、兩次二審發回，最終因證據不足而不起訴。

  • 檢方5月正式不起訴後，惠陽區法院認定她曾被羈押608天，屬於司法程序中被錯誤限制人身自由，因此依法給付人身自由賠償金與精神損害撫慰金。

  • 除本人遭羈押、名譽受損外，法院還考量她被帶走時，兒子因目睹衝突而出現嚴重憂鬱等心理問題，因此將未成年子女的心理創傷納入賠償酌定。

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