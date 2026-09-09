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網紅鍾美美長文再曝父親家暴：用妻兒嗚咽成全陽剛 拙劣的模仿

中國新聞組／北京9日電
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鍾美美自曝家暴陰影，他說，至今仍會夢見父親，而且幾乎都是惡夢。（取材自微博）
鍾美美自曝家暴陰影，他說，至今仍會夢見父親，而且幾乎都是惡夢。（取材自微博）

曾因模仿老師走紅的百萬粉絲博主鍾美美（本名鍾宇升），近日參與某平台「身邊寫作大賽」，發表長文「何以為父？」。文中回憶童年遭受父親家暴的經歷，引發網友熱議。

據揚子晚報報導，鍾美美在文章開頭提到，小時候姥姥常為其講述山精樹怪的故事，讓他產生好奇。長大後他意識到：「人們對自己尚未完全認知的人、事、物才會充滿好奇、關注和想像。」這份好奇成為他觀察與模仿的起點。他表示，第一次坐進幼兒園教室時，老師就像一個謎：「好奇讓我忍不住觀察她，這成為了我後來模仿老師走紅網絡的緣起。」

鍾美美發現，在觀察老師之前，自己最先觀察的是父親。他回憶父親的情緒難以預測：「有時他意氣風發，有時他頹然沮喪；有時暴跳如雷，有時和藹慈祥。」他記得父親醉酒回家時，帶著怨憤酒氣；也記得父親心情好時，則會興沖沖帶著水果返家。

面對曾經遭受的家庭暴力，鍾美美在文中寫道，父親的「拳頭像亂石、像大雨，打得我睜不開眼」。他描述自己看著父親將拳頭掄起砸下時：「我的雙腿告訴我得跑，我的腦子卻深知自己無處可去」。對於父親的行為，鍾美美表示：「用妻子兒女的嗚咽去成全自己的陽剛，只是對陽剛拙劣的模仿」。

據報導，這並非鍾美美首次公開談及父親。2023年他與母親參加親子節目時，曾自述自己由姥姥、姥爺撫養長大，父親不但在他成長過程中缺席，且有家暴行為。日前，他在「陳魯豫慢談」節目中坦言對父親仍「愛恨交織」，至今仍會做關於父親的惡夢。現在父母已經離婚，他也將父親的聯絡方式全部封鎖。

長文發布後引起廣大網友關注與討論，詩人餘秀華在評論區留言：「美美，祝賀你長成了一個很好的人，你少年成名，現在如此優秀，真是難得。」

據資料顯示，19歲的鍾美美為黑龍江鶴崗人，2020年13歲時因模仿各科老師的短片走紅網絡。今年6月，他在社群平台宣布已被美國波士頓大學人類學錄取，預計2027年正式入學。

精華 FAQ

  • 他在參與平台寫作大賽時發表《何以為父？》，回憶童年遭父親家暴、情緒不穩與長期缺席的經歷，也寫到自己因此留下多年陰影。

  • 鍾美美寫道，父親以妻子兒女的嗚咽成全自己的陽剛，並直言這只是對陽剛的拙劣模仿，藉此反思暴力與男性氣概之間的扭曲關係。

  • 文章引發廣泛討論，許多網友關注其成長經歷；詩人餘秀華也在留言區祝賀他長成很好的人，鍾美美則透露父母已離婚並封鎖父親聯絡方式。

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