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中國首款AI輔助研發原創藥 獲批上市

記者黃雅慧／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國首款AI輔助研發原創藥已獲批上市。
  • 重點二：該藥用於成人輕中型新冠感染治療。
  • 重點三：AI結合DEL篩選與閉環優化可提昇研發效率。

近期中國首款憑藉人工智慧（AI）輔助研發的原創藥鹽酸伊司特韋片（品名：艾普司韋）獲批上市。機構分析指出，AI驅動藥物發現（AIDD）有望重塑早期藥物發現的流程，明顯加速早期藥物篩選的效率及成功率，相關實驗投入的增加及對濕實驗需求持續的增長，有望為下游產業鏈持續帶來增量。

科技日報報導，該款藥由西湖大學、西湖實驗室、西湖製藥（杭州）有限公司聯合研發，該藥可用於成人輕型、中型新型冠狀病毒感染治療。其為中國首款藉AI輔助研發獲批上市原創藥，從源頭發現到完成臨床試驗，僅用時3年半。

具體操作上，西湖大學生命科學學院教授黃晶表示，團隊選擇的DNA編碼化合物庫（DEL），包含多達490億種化合物。他們先從中篩出了100多個「潛力股」。在篩選準備和篩選過程中，利用AI模型幫助確定篩選條件以及對照化合物，提高篩選的成功率；同時建立針對新冠病毒的3C樣蛋白酶（3C Lpro）靶點的AI模型，從篩選結果中選擇分子進行合成測試。

黃晶指出，AI能夠從海量數據中精準高效地識別出真正有效的分子。他進一步總結，該藥借助AI實現了新藥研發中的數據整合，形成計算預測、實驗驗證、數據反饋、模型再優化的閉環。

據多家創新藥上市公司此前披露的2026年半年報，AI相關業務正成為部分藥企訂單和收入增長的重要驅動力。

同時，越來越多藥企正積極擁抱AI，研發提效成果逐步顯現。AI+創新藥領域的熱度持續升溫。

花旗指出，中國中國AIDD正加速發展，AI帶來速度及成本優勢引起大量投資者關注及興趣。市場調查機構數據顯示，2026年全球製藥研發投資估計約3,130億美元，AIDD滲透率僅約6%。該行預測全球AI藥物發現生態到2030年可達約500億美元，主要集中在數據生成、濕實驗室驗證及AI原生發現3大領域。

精華 FAQ

  • 該藥為鹽酸伊司特韋片，商品名為艾普司韋，由西湖大學、西湖實驗室與西湖製藥聯合研發，屬於中國首款憑藉AI輔助研發並獲批上市的原創藥。

  • 艾普司韋可用於成人輕型與中型新型冠狀病毒感染治療，從源頭發現到完成臨床試驗僅用3年半，顯示AI輔助研發有助縮短新藥上市周期。

  • 團隊利用AI協助確定篩選條件與對照化合物，並建立3C樣蛋白酶靶點模型，從490億種DEL化合物中篩選候選分子，形成計算預測、實驗驗證與數據反饋的閉環。

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