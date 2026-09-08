24歲百萬粉絲網紅「幹飯瑩瑩」病逝 曾直播吞70皮蛋

年僅24歲的中國吃播網紅「幹飯瑩瑩」驚傳8月17日已離世。(取材自上觀新聞)

擁有百萬粉絲、年僅24歲的中國吃播網紅「幹飯瑩瑩」驚傳8月17日已離世，她的父母4日在社媒帳號發布訃告。瑩瑩最後一則視頻發布於8月14日，稱自己「反覆吃，鉀流失，住院了」，她說自己血鉀濃度最低才2.3，知道是吃播引起的，提醒大家「掙錢固然重要，身體永遠是第一位」。

上觀新聞報導，有知情人透露，瑩瑩長期都處於低鉀的狀態，這次離世的原因疑似低鉀引發的心臟驟停。瑩瑩去世的三天前，她更新了視頻，8月14日的最後一條動態中，她回應了大家為何近期沒有直播和更新視頻。瑩瑩表示，自己是因為低鉀住院，這已經不是她第一次因為這樣的原因入院了。在那條視頻中，她也提到之所以身體出現低鉀的原因，很大程度和自己做吃播有關系，和自己長期催吐有關。

瑩瑩表示，做直播賣貨並不容易，之前直播賣皮蛋，一場下來要吃60、70個，換其他商品，同樣需要不停地吃，對於吃播來說，你吃得越多，直播的效果就越好，但是身體卻不一定扛得住。

據報導，低鉀血症是指血鉀含量低於正常範圍的一種病理狀態，正常情況下，血鉀濃度為3.5~5.5mmol/L，當血鉀少於3.5mmol/L時，可被診斷為低鉀血症。一般會由於攝入鉀過少，或通過汗液、尿液、胃腸道排出鉀過多，或進入細胞內的鉀增多等原因導致。高危人群包括長期偏食、減肥，或有長期大量嘔吐、腹瀉，腎臟疾病等疾病的患者。嚴重者可出現心室撲動、心室顫動，導致心臟驟停而猝死。

「幹飯瑩瑩」是山東聊城人，在社交平台上有過百萬粉絲，已發布169則作品，其中大部分作品為吃播分享。