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大經幡變景點 香格里拉拆網紅打卡點「五彩哈達」

中國新聞組／北京8日電
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香格里拉當局回覆本報稱，包括旅拍熱點「五彩哈達大經幡」在內的至少逾10處仿造經幡...
香格里拉當局回覆本報稱，包括旅拍熱點「五彩哈達大經幡」在內的至少逾10處仿造經幡的「彩旗塔」因未經審批、非法佔用草原已遭清拆。（tiktok視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

香格里拉與麗江近期清理多處違規大經幡景觀，重點拆除未經審批、占用草地的仿造商業布景；官方強調此舉是保護草原生態，並非針對藏傳佛教傳統經幡。

經幡本是藏傳佛教重要的文化符號與祈福載體，近年在藏地文旅熱潮下，卻逐漸衍生為收費拍照的「網紅景觀」。雲南香格里拉及麗江等多個熱門景區的違規「大經幡」景觀近期陸續遭清理。其中，吸引大批遊客前往「打卡」的熱門旅拍景點「五彩哈達大經幡」已於9月初拆除完畢。主管機關指出，此次行動主要針對未經審批、違法占用草原生態的仿造商業布景，並非針對傳統宗教經幡。

綜合媒體報導，近年來，香格里拉獨克宗古城與納帕海周邊湧現多處由業者搭建的「大經幡景區」。商家以藍天、草原與白塔為背景，搭起層層疊疊的五彩旗塔，並向遊客收取約9元人民幣入場費，吸引大量身穿藏服的旅客前往拍照。然而，這類商業裝置多採用化纖布料隨意懸掛，缺乏正規經文與六字真言，不僅存在山林火災隱患與環境污染問題，更引發文化錯位與圈地收費的爭議。

隨著拆除消息傳出，社群媒體反應兩極。部分計畫前往打卡的遊客表示遺憾，甚至有人因此取消行程；但也有許多網友與文化保護者對執法行動表示支持，認為部分商家將宗教文化符號商業化、低俗化，破壞了藏地文化的莊嚴性與自然生態。

針對民間疑慮，香格里拉市林業和草原局執法部門明確說明，此次整頓係依據《中華人民共和國草原法》進行，主要清理未經審批、違法占用國家草地與濕地的仿經幡「彩旗塔」及周邊臨時設施，旨在保護脆弱的草原生態環境，不涉及藏傳佛教傳統的宗教經幡。據官方統計，自2026年7月以來，當地已陸續拆除10餘處違建彩旗塔；若屬建於合規建設用地上的設施，則仍可依法營運。

學者與專家則提醒，當局在處置具有宗教文化意味的民俗符號時應保持慎重，在規範文旅秩序與保護自然生態的同時，也需充分尊重藏區獨特的文化脈絡。

據了解，經幡在藏語中稱為「隆達」（意為風馬），幡面通常印有佛經、神獸與吉祥圖案，是藏傳佛教信眾向神靈傳達祈願、積累功德的文化載體。經幡由藍、白、紅、綠、黃五色布料組成，分別象徵天空、白雲、火焰、江河與大地，順序具有嚴格規範，常懸掛於山頂、寺廟、河邊與屋頂等神聖場所。

雲南香格里拉多個具有藏傳佛教色彩的「大經幡」景區近期陸續清拆，其中旅拍熱點「五彩...
雲南香格里拉多個具有藏傳佛教色彩的「大經幡」景區近期陸續清拆，其中旅拍熱點「五彩哈達大經幡」6日亦被拆除。（小紅書截圖）

精華 FAQ

  • 官方與報導都指出，它屬於業者搭建的仿造商業布景，主打拍照打卡與收費入場，並非傳統寺廟或民間正常懸掛的宗教經幡，因此被列入整頓對象。

  • 主要原因是這些設施多未經審批，還違法占用國家草地與濕地，容易造成草原生態破壞、火災隱患與環境污染，所以依《中華人民共和國草原法》進行拆除。

  • 社群反應兩極，有人遺憾取消行程，也有人支持整頓商業化過度的宗教符號；專家則提醒，治理文旅亂象時應同時尊重藏區文化脈絡，避免誤傷傳統信仰。

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