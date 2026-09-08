可通5000噸級船舶 廣西平陸運河9/16通航 年底前免過閘費

平陸運河將於9月16日正式建成通航。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 平陸運河9月16日通航，將打通廣西西江與北部灣出海口，並在年底前暫免過閘費，帶動西南地區江海聯運與物流降本。

總投資約727億元(人民幣，以下同)、全長134.2公里的中國首條國家層面統籌建設通江達海運河——平陸運河，將於9月16日正式建成通航。這條內河I級航道可通航5000噸級船舶，直接打通廣西西江內河與北部灣出海口。官方7日召開記者會，首次公布試行過閘費標準為每次每總噸1元，自通航之日起至2026年12月31日，暫免徵收船舶過閘費。

長久以來，西南腹地的大宗貨物想要通江達海，往往要沿江東下繞道珠三角，物流成本高、周轉效率低。這條困住西南向海發展的「彎路」，即將被這條平陸運河拉直。

平陸運河作為西部陸海新通道的骨幹工程，徹底解決西南腹地貨物繞道珠三角的傳統痛點。運河通航後，內河出海航程將大幅縮短560公里以上，前往東盟主要港口的時間顯著壓縮，綜合物流成本降幅達18%至30%，每年可為全社會節約超50億元運輸費用，同時降低中轉裝卸損耗。

官方7日在南寧召開平陸運河通航記者會，首次公布試行過閘費標準為每次每總噸1元；且為吸引貨員，自通航日起至2026年12月31日止，通行馬道、企石、青年三座船閘的營運船舶將暫免徵收過閘費，讓市場搶先享有運河紅利。

廣西壯族自治區發展改革委二級巡視員林安仁指出，收費標準遵循公平原則，選擇按《船舶噸位證書》載明的固定總噸計費，核驗快且效率高。他特別舉例說明：「一艘能裝5000噸貨的船，登記總噸約2500噸，過一次閘就是2500元。」此標準在全國處於中等水平。為確保通航後有充足貨源，相關部門已赴雲南、重慶等西南腹地舉辦多場對接會，聚焦有色金屬、建材及農林產品等適運貨類，推動大宗貨物向江海聯運轉移。

為放大綜合效益，廣西同步構建「江鐵海公」多式聯運體系。中國鐵路南寧局集團副總經理賈順勇表示，目前正加速推進六景鐵路貨場擴能改造，完工後集裝箱日裝車能力將突破1萬噸，打通港口與鐵路銜接的「最後一公里」。廣西預計到2030年將出省出海出邊大通道增至80條，並推行智慧調度，將船舶待閘時間從「按天計」壓縮至「按小時計」，全面重塑西南物流版圖。

這條世紀運河即將通航的消息發布後，迅速在網路上引發熱烈討論，「終於不用再繞道珠三角了，這對西南地區的經濟發展絕對是超大利好」、「一年能省50億運輸費，一年底前還免過閘費，政策真的很有誠意」；也有網友留言期待：「這條運河圓了百年夢想，希望通航後運行順暢，真正實現通江達海的效益」。