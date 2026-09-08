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解約107名應屆生爭議 車燈龍頭廠星宇老總遭扣薪12月

記者張鈺琪／北京8日電
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星宇股份7日公布內部處分結果，總經理周曉萍遭扣薪12個月，副總經理李樹軍扣薪6個...
星宇股份7日公布內部處分結果，總經理周曉萍遭扣薪12個月，副總經理李樹軍扣薪6個月並不再分管人力資源，人力資源總監俞志明則遭免職。(取自觀察者網)

AI摘要

文章摘要整理：

星宇股份因與107名應屆畢業生解約引發爭議後，公布內部懲處與補償方案，並遭地方主管機關認定處理方式失當、造成不良影響。

中國車燈龍頭企業星宇股份，先前因與107名應屆大學畢業生解約引發爭議，該公司7日公布內部處分結果，總經理周曉萍遭扣薪12個月，副總經理李樹軍扣薪六個月並不再分管人力資源，人力資源總監俞志明則遭免職。

據澎湃新聞報導，常州星宇車燈股份有限公司發布處分決定表示，鑑於8月初對部分新進大學生事項「處理不當造成重大影響」，經公司經理辦公會決議，對負有管理責任的總經理周曉萍扣薪12個月；對負有直接領導責任的副總經理李樹軍調整分工，不再分管人力資源，並扣薪六個月。此外，人力資源總監俞志明遭免職，人力資源部部長李梅則遭降職調任。

事件源於星宇股份8月與107名2026屆應屆大學畢業生解除勞動契約。據網路曝光的公司人資與員工談話錄音，8月上旬，公司分批約談應屆畢業生，提出「二選一」方案：若主動以「個人原因」離職，可獲半個月薪資補償；若拒絕離職，則將被調往第一線產線，從事車燈裝配、插接及鎖螺絲等基礎工作，薪資也改按一般作業員標準計算。

常州市人力資源和社會保障局8月25日通報，星宇股份今年共招募440名2026屆大學畢業生，與其中107人解除勞動契約。官方認定公司協商過程「方法簡單生硬，缺乏充分有效溝通」，造成不良影響，星宇股份當時已就此道歉，並先將人資總監停職。

通報並指，截至8月25日，107名遭解約應屆生中，已有22人重新就業，14人參加其他企業面試。

星宇股份8月27日再度致歉，表示將向遭解約的應屆畢業生發放求職生活補貼，並協助聯繫其他企業提供職缺，如三個月內未實現就業，將給予六個月薪資作為補償。

處分公布後，「星宇車燈處罰公告」話題在微博引發討論，有網友表示，公司此次已將責任追究到總經理、副總經理及人資主管層級，顯示公司意識到事件在決策及執行層面存在嚴重失誤；但也有網友認為，企業內部處分不足以平息爭議，應由監管部門進一步介入。

另有網友評論，「企業招人不能只看旺季擴張，行情變動就粗暴裁員」，一次解約上百名應屆生「完全不符合正常公司招聘流程和動機」。

車燈企業星宇股份先前因與107名應屆大學畢業生解約引發爭議。(取自紅星新聞)
車燈企業星宇股份先前因與107名應屆大學畢業生解約引發爭議。(取自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 因公司8月與107名2026屆應屆畢業生解除勞動契約，並被曝要求「二選一」：主動離職可拿少量補償，否則調往產線做基層工作，引發外界批評。

  • 星宇公布處分結果，總經理周曉萍扣薪12個月，副總經理李樹軍扣薪6個月且不再分管人資，人力資源總監俞志明遭免職，人資部部長李梅也被降職調任。

  • 常州市人社局認定公司協商方法簡單生硬、溝通不足；星宇先後道歉，承諾向遭解約者發放求職生活補貼、協助找工作，若3個月內未就業，將給予6個月薪資補償。

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