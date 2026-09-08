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全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

搭載國產長鑫科技記憶體 小米新機價1萬元起跳

記者黃雅慧／北京8日電
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小米7日發表迄今為止定位最高端的折疊旗艦機小米18 Fold，並將其定義為「中折疊」產品，售價人民幣1萬999元起，將於10日10時開售。這款全新的小米18 Fold搭載自研玄戒O3 AI旗艦處理器，且首發搭載國產長鑫科技的LPDDR6記憶體。

然而，知名科技博主「數碼閒聊站」引述供應鏈最新反饋稱，長鑫LPDDR6在前期量產爬坡階段的整體產能有限，小米為盡可能保障小米18 Fold初期市場供應量，避免出現發表後長期缺貨搶購景況，會有很高機率採用長鑫顆粒搭配海力士顆粒的雙供應商組合方案，同時平衡供貨穩定性和核心硬體的體驗表現。

小米集團董事長兼CEO雷軍表示，該產品兩年前立項，歷時20個月研發。螢幕方面，小米18 Fold配備5.38吋外螢幕和7.58吋內螢幕，兩塊螢幕均採用「超級像素」技術，以提升顯示清晰度並降低功耗，整機重量219克。

雷軍進一步指，該手機有兩項突破性技術：一是雙層UTG超薄玻璃、二是改進螢幕觸控層，具備更強的抗衝擊性，抗跌落性能比肩直板機。

小米此次還罕見的發表五個版本內建記憶體的平板電腦。雷軍在發布會現場稱，「記憶體很貴，大家按需購買」。

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