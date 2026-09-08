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30年沒離開過上海的保安 為何被北京法院判背債百萬？

中國新聞組／北京8日電
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檢察官詢問申請人顧先生（左一），釐清遭冒名借款案情。(取材自上觀新聞)
檢察官詢問申請人顧先生（左一），釐清遭冒名借款案情。(取材自上觀新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

顧先生因身分證遭冒用被北京法院判背債近百萬元，經3年維權後，檢方查明真相並促成再審，最終揪出高某詐騙案並洗清冤屈。

上海顧先生30年未曾離開上海，卻莫名背上近百萬元債務，甚至被北京法院判決成為「老賴」。他奔波3年維權後，北京石景山區檢察院查出，原來有人冒用他遺失的身分證借款，所謂「顧先生」其實另有其人。近日，涉案男子高某被天津法院以詐騙罪判刑11年，顧先生也終於洗清冤屈。

顧先生在上海擔任保安，曾因付款時發現銀行卡遭司法凍結，向銀行詢問後才得知自己可能被起訴。律師告訴他，北京法院已判決徐女士向他追討近百萬元借款。

「活了30年，沒離開過上海，怎會和北京扯上關係？徐女士是誰？哪來上百萬元借款？」顧先生滿腹疑惑。

原來，徐女士2015年在北京與一名自稱「顧先生」的男子相識。對方以承接工程需要資金周轉為由借款，2016年至2018年間，徐女士分6次轉帳共95.7萬元至「顧先生」名下帳戶，對方還出示身分證並以顧先生名義簽下借條。

直到2022年6月仍未收到還款，徐女士提告。法院依借條及轉帳紀錄判她勝訴，因顧先生名下沒有可執行財產，銀行帳戶遭凍結，他也被限制消費。

顧先生先後兩次申請再審均遭駁回，2024年5月向石景山區檢察院提出檢察監督申請。檢察官許冬瑩帶領辦案組調查後發現，借條存在多處刪補、一處身分證號碼有誤，且借條上的住址名稱，早在簽約兩年前就已更改。

檢察院進一步查明，顧先生2007年辦理的身分證於2010年遺失；銀行資料也顯示，疑有另一名男子持顧先生掛失的身分證開戶。

鑑定結果顯示，借條字跡傾向認定並非顧先生所寫，開卡單據與借條上的簽名則為同一人書寫。徐女士提供的聊天截圖及銀行監控影像中男子的人像，也與顧先生存在明顯差異。

檢察官詢問被借款人，了解借款及遭詐經過。(取材自上觀新聞)
檢察官詢問被借款人，了解借款及遭詐經過。(取材自上觀新聞)

警方協查後確認，借條指紋、聊天截圖及開卡影像中的男子身分均指向高某。這名冒用顧先生身分借款的「影子人」終於曝光。

石景山區檢察院認定新證據足以推翻原判，向法院提出再審檢察建議。2025年9月法院啟動再審，並解除顧先生相關強制執行措施。

高某去年8月因涉嫌詐騙吳某20餘萬元遭天津警方逮捕。檢察院將顧先生案件查明事實移送天津警方並案偵查。近日，天津市武清區法院以詐騙罪判處高某有期徒刑11年、罰金15萬元，並責令退賠吳某24.6萬元及徐女士94.7萬元。

「對我而言，這是改變人生的大事，感謝你們讓我的人生重見光明。」沉重債務纏身10年後，顧先生終於沉冤得雪。

精華 FAQ

  • 因徐女士持有借條、轉帳紀錄等證據提告，法院先認定借款屬實並判她勝訴；但真正借款者是冒用顧先生身分的高某，導致顧先生被誤判為債務人。

  • 檢方比對借條、身分證號、住址變更時間、筆跡與影像後，發現多處疑點；再結合警方協查，確認借條指紋與影像中的男子都指向高某。

  • 高某在天津法院被依詐騙罪判處有期徒刑11年、罰金15萬元，並須退賠被害人損失；顧先生則在再審啟動後解除強制執行，成功洗清冤屈。

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