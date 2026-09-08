4月4日生、高考444分 河南男孩入學殯葬專業 父母憂心1事

魏斌杰因「4月4日出生、高考444分」等巧合走紅，最終踏入殯葬專業求學。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 河南18歲男孩魏斌杰因出生、分數與錄取專業形成「444」巧合爆紅，最終選擇就讀殯葬專業；雖遭父母擔憂反對，仍在家人態度轉變後順利入學。

河南 焦作博愛縣18歲少年魏斌杰，因「4月4日出生、高考 444分、被殯葬專業錄取」的巧合走紅網絡。如今，他已完成報名入學，正式踏上殯葬專業的求學之路。

魏斌杰出身普通農村家庭，高一時偶然刷到00後網紅殯葬師湯木檀澤的短視頻，發現原本沉重、避諱的生死話題，也能以輕鬆坦然的方式談論。此後，社交平台陸續向他推送殯葬相關內容，其中「白班800元、夜班1600元」等薪資資訊，也讓他認為這個行業收入不錯、發展前景較好。

今年高考前，魏斌杰原本希望考上本科，選讀無人機、人工智能等感興趣的專業，但最終只考了444分，無緣本科，於是轉而考慮就業前景較好的殯葬專業，最後獲三門峽社會管理職業學院錄取。

8月6日，他在抖音發布錄取消息，短短幾天便引發大量關注，相關影片轉評贊超過50萬。網友隨後發現，他又恰好出生於4月4日，「444分＋4月4日＋殯葬專業」的多重巧合迅速引發熱議。

不過，魏斌杰起初並未得到父母支持。他回憶，第一次提出報考殯葬專業時，父親表示：「這是跟逝者打交道的專業，別填報了。」父母還擔心他未來從事這行「找不到媳婦」。錄取後，父親也希望他入學後找機會轉專業。

魏斌杰則反覆向家人解釋，以自己的分數難以進入優質本科院校，即使選擇熱門專業，畢業後也可能面對激烈的就業競爭。雙方一度因此發生爭執。

相比之下，奶奶始終支持他。得知孫子考上大學，老人第一反應是「有大學上就好」。知道他讀的是殯葬專業後，也沒有偏見，只叮囑：「只要不害怕接觸逝者，你就放心去學。」

奶奶表示，有些人忌諱殯葬師與逝者打交道，是因為不了解這個行業，「孩子只要走正道，能把專業學好、把事業干成，去哪裡、學什麼，我都支持。」二嬸也鼓勵他入學後踏實學好專業。

透過社交平台，魏斌杰也逐漸了解到，殯葬行業還包括遺體化妝師、火化工、陵園管理等不同方向。至於未來究竟從事哪一類工作，他目前仍沒有確定答案。

隨著他一次次向父母解釋，家人的態度從反對逐漸轉為默許。9月初，魏斌杰帶著家人的囑託與期盼完成報到，正式開始大學生活。

走紅一個月後，他已在抖音發布7條作品，累計獲贊51.7萬，增加1.8萬名粉絲。他表示：「火起來後，我想把帳號做起來，再變現。」未來，他打算從分享大學殯葬專業的學習日常開始，並以網紅入殮師湯木檀澤為參考。

魏斌杰完成報到，正式展開殯葬專業的大學生活，未來就業方向仍未確定。(視頻截圖)