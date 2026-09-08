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曾2年賣340輛…青島保時捷女銷冠：我目前全球排名第一

中國新聞組／北京8日電
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今年6月，牟倩文曾發布成為青島保時捷中心2026年6月銷售冠軍的海報。（取材自極...
今年6月，牟倩文曾發布成為青島保時捷中心2026年6月銷售冠軍的海報。（取材自極目新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：牟倩文自稱目前全球排名第一，並呼籲大家買車支持她。
  • 重點二：她2026年上半年續拿青島保時捷中心銷冠，工作表現獲經理肯定。
  • 重點三：外界質疑高提成與潛規則傳言，她皆否認並強調靠專業服務。

「青島保時捷女銷冠」牟倩文近日發文，稱自己現在排名全球第一，但大家差距很小，希望大家買車能助她一臂之力。

極目新聞報導，今年6月，牟倩文曾發布成為青島保時捷中心2026年6月銷冠的海報，2026年1月至5月，她連續成為該中心月度銷冠。青島保時捷中心徐經理證實，牟倩文是該中心2026年上半年的銷售冠軍。徐經理還表示，牟倩文工作非常努力，「很拚」。

牟倩文曾表示，希望2026年下半年能夠衝刺保時捷全球銷量排名。她說，常年保持銷冠的工作節奏，持續衝刺業績，雖然身體和精神上感到疲憊，但她從沒有出現過倦怠期，每一次達成目標、得到客戶認可，都能重新找回動力。牟倩文說：「我真心熱愛銷售這份工作，喜歡和人溝通，享受靠專業創造價值的過程，這份熱愛足以抵消所有辛苦。」

據此前報導，牟倩文就職於青島保時捷中心。2023年和2024年，她賣出了170台保時捷，2025年賣出了192台，連續三年成為青島保時捷中心年度銷售冠軍。憑藉過人的銷量，她曾多次登上全中國熱搜。據了解，牟倩文2025年銷售的保時捷中，新車訂單為175台，易手車訂單為17台。

隨著名氣增長，各種關於牟倩文的傳言也開始流傳。對於網上網友們討論的一台保時捷可以提成1萬元，去年就掙了200多萬人民幣（約30萬美元），而且身後還有團隊在操作運營，面對這些質疑，牟倩文很果斷地表示，都是假的。

「這些傳言都太誇張了。」牟倩文笑道，「我做銷售這麼多年，始終堅持專業服務。在我以往的銷售紀錄中，女性購車者占多數，而且三分之一來自線上，許多外地客戶通過線上直接聯繫她完成購車流程。」她強調，所有業績都源於與客戶建立的信任關系，而非任何外部包裝。

年銷量高得讓人質疑，面對網路上關於「潛規則」的疑問，牟倩文向記者明確否認：「沒有潛規則，真誠是銷售的必殺技。」

牟倩文曾兩年賣340台保時捷。（取材自極目新聞）
牟倩文曾兩年賣340台保時捷。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 她近日發文表示自己目前在保時捷銷售排名上位居全球第一，但也提到與其他人差距很小，因此希望大家購車時能支持她，幫她持續衝刺業績。

  • 報導指出，她在2026年1月至5月連續拿下月度銷冠，青島保時捷中心徐經理也證實她是2026年上半年的銷售冠軍，並稱她工作非常努力。

  • 牟倩文明確表示相關傳言都不屬實，強調自己的成績來自長期專業服務與客戶信任，並否認有團隊包裝或潛規則，認為真誠才是銷售的關鍵。

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