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雲南1中學推薦買298元、英語考試專用耳機 家長質疑

中國新聞組／北京8日電
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涉事學校。（取材自澎湃新聞）
涉事學校。（取材自澎湃新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：雲南曲靖一中學推薦初一生購買298元英語耳機，引發家長質疑。
  • 重點二：家長擔心雖稱自願購買，實際上可能因訓練系統而被迫購買。
  • 重點三：教育部門稱未要求統一購買，系統也不只限指定耳機可用。

近日，雲南省曲靖市麒麟區第七中學因向初一學生家長推薦購買一款298元（人民幣，下同，約44.4美元）的英語聽說考試專用耳機，引發部分家長質疑。家長認為，學校雖以「自願購買」為名，但由於日常英語聽說訓練依托相關系統，學生居家練習可能存在設備適配問題，容易形成「不得不買」的實際壓力。

據澎湃新聞報導，麒麟區第七中學在致家長的一封信中稱，曲靖市選用翼課網聽說考試系統，用於學生英語聽說日常練習和模擬考試。學校表示，為保障訓練、考試的音頻質量以及評分結果，需要配套參數匹配的英語聽說考試專用語音耳機。經調研和對比測試後，學校推薦鯤翼E410耳機，每副售價298元，購買後贈送一年翼課網VIP會員。

通知同時寫明家長可自願購買，但耳機統一配送後，由各班家委會成員負責收取訂購貨款，並要求學生家長簽字確認。

據報導，家長李先生表示，雖然通知稱自願購買，但學校日常聽說訓練和模擬考試均使用相關系統，如果不購買指定耳機，孩子在家練習是否會遇到硬件適配問題，家長並不清楚。他還對學校定向推薦特定產品是否存在利益關聯提出疑問。

9月4日，曲靖市教育體育局工作人員回應稱，該局並未要求全市統一購買耳機。麒麟區教育體育局工作人員也表示，家長可自行考慮，只要設備能夠使用，也可以自行在網上購買其他產品，學校並未作強制要求。

值得注意的是，翼課網客服表示，該聽說考試系統「只要能正常錄音的耳機都可以」，並非只能使用鯤翼E410。另據報導，相關企業網店客服稱，E410原價410元，優惠後售價298元，目前該產品已售罄，且收到通知稱不再繼續生產。

報導稱，雲南省教育廳發布的「雲南省基礎教育規範管理負面清單（2025版）」明確，嚴禁以任何形式強迫、誘導學生通過指定渠道購買電子產品；同時嚴禁利用或委托家長委員會代收相關費用，以及以家長委員會名義強制捐贈、攤派教學用品或設施設備。

目前，麒麟區第七中學為何推薦鯤翼E410，以及學校與相關企業是否存在利益關聯，尚有待進一步調查核實。

精華 FAQ

  • 主要爭議在於學校雖稱「自願購買」，但日常英語聽說訓練與模擬考試都依托同一系統，家長擔心若不買指定耳機，孩子在家練習可能受影響，形成實際上的購買壓力。

  • 學校推薦的是鯤翼E410耳機，每副售價298元，並表示購買後可贈送1年翼課網VIP會員。通知還提到耳機由班級家委會代收貨款，且需家長簽字確認。

  • 曲靖市與麒麟區教育體育局都表示，未要求全市統一購買，家長可自行選擇其他產品，只要能正常使用即可。翼課網客服也稱，系統只要能正常錄音的耳機都可以，不限鯤翼E410。

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