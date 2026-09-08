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44歲妻宣布備孕第5胎「拚龍太子」 75歲張紀中沉默…

中國新聞組／北京8日電
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直播間裡，杜星霖講備孕第五胎的時候語氣挺鬆快。（直播畫面截圖）
直播間裡，杜星霖講備孕第五胎的時候語氣挺鬆快。（直播畫面截圖）

中國知名導演張紀中與妻子杜星霖近日直播宣布，正在備孕第五胎。44歲的杜星霖透露，希望再生一個兒子「龍太子」，與小女兒「龍珠」湊成一對；75歲的張紀中在一旁多數時間沉默點頭，引發網友討論。

綜合瀋陽晚報等報導，杜星霖直播時表示：「我們現在在備孕第五胎，想生個龍太子，跟小龍珠湊一對。」她認為家中的孩子「愈生愈可愛、愈生愈聰明」，家庭已進入「良性循環」，因此希望繼續生育。

相關影片曝光後迅速引發討論。網友除了關注兩人再拚第五胎，也注意到夫妻直播時的互動。杜星霖談得興致勃勃，張紀中則大多低頭聆聽，偶爾點頭，唯一開口的那次，是糾正用詞，說叫龍子，不叫龍太子，說完又安靜了。有網友截圖配了一句話：「老婆宣布，老公旁聽」。

張紀中出生於1951年5月，今年75歲，是中國知名導演、製片人，曾擔任「笑傲江湖」、「天龍八部」、「神鵰俠侶」、「射鵰英雄傳」等金庸作品改編電視劇的製片人。

杜星霖出生於1982年，今年44歲，婚前曾是張紀中的助理，兩人相差31歲。2016年12月23日，張紀中第二任妻子樊馨蔓辦完離婚，73天後，也就是2017年3月5日，他便與杜星霖登記結婚，當時一度引發外界議論。

兩人家庭8年內陸續迎來新成員，目前共有4名孩子，最大約12歲，最小的女兒「龍珠」2024年10月出生，尚未滿2歲。杜星霖此次表示正在備孕第五胎，也在網路掀起爭論，有人認為44歲已屬高齡產婦，加上前幾胎均為剖腹產，不少網友擔心再次懷孕可能面臨的身體風險；但也有人認為夫妻經濟條件充裕，是否繼續生育屬於兩人的個人選擇。

夫妻倆過去也曾公開談及31歲年齡差帶來的相處問題。杜星霖曾在鏡頭前坦言兩人有代溝，有時「無話可說」、「不在一個頻道」。她還分享，有次興奮叫丈夫看晚霞，張紀中卻只回了一句：「該吃藥了。」

如今杜星霖講「良性循環」講得熱絡，旁邊老人沉默的時間愈來愈長，很難不想起她早前說的那句，兩人不在一個頻道。不過，杜星霖過去也曾回應婚姻相關質疑，表示「愛不愛是成年人自己的事，管好自己的生活就行」。

張紀中夫婦的家庭在八年內新增了四名成員。(取材自微博)
張紀中夫婦的家庭在八年內新增了四名成員。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 杜星霖在直播中表示，夫妻倆目前正在備孕第5胎，希望再生一個兒子，與家中的小女兒「龍珠」湊成一對。她也提到，家裡孩子愈生愈可愛、愈生愈聰明，因此想繼續生育。

  • 直播時多數時間是杜星霖滔滔不絕，75歲的張紀中則大多沉默聆聽、偶爾點頭，只有一次開口糾正「龍太子」應說「龍子」。這種「老婆宣布、老公旁聽」的互動，被網友拿來熱烈討論。

  • 爭議主要集中在杜星霖已44歲，屬高齡產婦，且前幾胎皆為剖腹產，外界擔心再次懷孕可能帶來身體風險；但也有人認為兩人經濟條件充裕，是否繼續生育屬於個人選擇。

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