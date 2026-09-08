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冷凍1年的螞蚱「解凍後復活」 網友發帖釣出專家說法

中國新聞組／北京8日電
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網友發帖稱，去年放冰箱冷凍的螞蚱解凍後復活了。（視頻截圖）
網友發帖稱，去年放冰箱冷凍的螞蚱解凍後復活了。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：山東網友稱冷凍1年的螞蚱解凍後竟然復活，引發網路熱議。
  • 重點二：昆蟲學專家指出，家用冷凍室長時間冷凍後，螞蚱基本不可能存活。
  • 重點三：專家補充，短時間約8小時冷凍再解凍，才可能有一定存活機率。

民間有句俗語叫「秋後的螞蚱蹦噠不了幾天」，意指它難以抵抗低溫。近日，一位山東網友卻發帖稱，將去年放在冰箱冷凍的螞蚱如今拿出來解凍，結果活過來了，引發熱議。有昆蟲學專家表示，上述情形基本不可能存活，若短時間（8小時）內冷凍再解凍，有一定存活可能性，但還是要看個體差異。

「找出去年放在冰箱冷凍的螞蚱，放在涼水裡慢慢化開，結果都又活了，大家可以試試……」上述網友在帖子中如此表述，並附上螞蚱的視頻。

極目新聞報導，在視頻評論區，不少網友對這種說法表示懷疑，該視頻發布者還不斷跟網友互動，但一直未透露具體情況。

7日下午，記者通過私信諮詢該發布者，對方發來一串「捂臉」的表情包。記者繼續追問，對方未再回覆。

據報導，從事昆蟲學等方面研究的華中農業大學周興苗教授表示，上述網友描述的「去年將螞蚱放冰箱冷凍，現在拿出來解凍又復活」的說法基本不太可能，家用的冰箱冷凍室溫度通常在-18℃左右，螞蚱在冷凍後細胞會受損，造成不可逆的損傷，再加上是長時間冷凍，因此，解凍後基本存活不了。

不過，周興苗提到，若在即將進入冬季的時候採集，短時間（8小時）內冷凍螞蚱再解凍，其存活的可能性會大一些，但還是要看個體差異。如果是夏天采集的，它還沒有做好越冬的準備，能量儲備是不夠的。

周興苗說，「另外，在冬季低溫明顯的地區，螞蚱成蟲通常不會冬眠，而是直接死亡，主要靠卵在土中越冬。它們壽命較短，一般只有幾個月，很難活過冬天。」

精華 FAQ

  • 爭議在於一名山東網友宣稱，去年放進冰箱冷凍的螞蚱今年解凍後竟然復活。此說法引發大量討論，也讓昆蟲學專家出面說明其可行性。

  • 專家認為這種情況基本不太可能。家用冰箱冷凍室約為-18℃，螞蚱長時間冷凍後細胞會受損，造成不可逆傷害，因此解凍後通常無法存活。

  • 專家表示，若是在即將入冬時採集，並在約8小時內短時間冷凍後再解凍，螞蚱仍有一定存活可能，但仍受個體差異影響；夏天採集的個體則更難存活。

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