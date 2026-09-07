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中國24歲大胃王網紅驚傳驟逝 曾豪吞70顆皮蛋、疑似常催吐

記者陳穎／即時報導
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百萬吃播網紅「幹飯瑩瑩」驚傳離世，得年24歲。(摘自微博)
百萬吃播網紅「幹飯瑩瑩」驚傳離世，得年24歲。(摘自微博)

中國大陸擁有百萬粉絲的吃播網紅「幹飯瑩瑩」驚傳離世，得年24歲。她過去靠著驚人食量在社群平台累積大批粉絲，還曾一口氣吞下70顆皮蛋，沒想到近日傳出已於上月14日離開人世。家屬4日透過社群發布訃聞證實死訊，消息曝光後，讓大批粉絲震驚不已。

據陸媒報導，「幹飯瑩瑩」家屬公開訃聞，證實她已於上月17日離世，但訃聞中並未詳細說明死因。令人難過的是，她生前最後一則社群貼文是在8月14日，才剛分享自己因長期從事吃播而出現健康問題。

「幹飯瑩瑩」當時透露，自己因為反覆進食，出現「鉀流失」的情況，甚至因此住院。她表示，當時血鉀濃度最低只有2.3，並坦言這可能是從事吃播工作多年所造成的身體負擔。

她也曾在影片中提醒粉絲，雖然工作賺錢很重要，但健康才是最不能忽略的事情。沒想到才過幾天，便傳出她離世的消息，讓不少粉絲回頭看到這段內容後，更感到唏噓。至於確切死因，家屬目前並未在訃聞中進一步說明。不過陸媒引述知情人士說法稱，「干飯瑩瑩」疑因嚴重低血鉀引發心臟驟停，最終不幸離世。

由於她生前曾公開提及反覆進食造成血鉀降低，網路上也出現是否與催吐等行為有關的猜測。不過，目前相關說法並未獲得家屬證實，家屬也尚未針對網路傳聞作出回應，因此實際死因仍有待進一步釐清。

精華 FAQ

  • 她是中國大陸擁有百萬粉絲的吃播網紅，靠驚人食量累積大量關注，甚至曾一口氣吞下70顆皮蛋，因此傳出24歲離世後震驚不少粉絲。

  • 她在最後一則貼文提到，自己因反覆進食出現鉀流失，血鉀濃度最低只有2.3，並曾因此住院，認為長期從事吃播已對身體造成明顯負擔。

  • 陸媒引述知情人士稱，她可能因嚴重低血鉀引發心臟驟停離世；但家屬訃聞未說明死因，也未證實網路上關於催吐等傳聞，仍待釐清。

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