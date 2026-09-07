我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挑對菊花品種 為秋季庭院增色

孩子幾歲能獨自出門？5歲童走去池塘 母遭起訴

江西遂川土石流災情更新 已致3死9失聯、近1.2萬人撤離

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遂川官方通報，截至6日18時，全縣已撤離1萬1968人；高坪鎮明坑村土石流已造成...
遂川官方通報，截至6日18時，全縣已撤離1萬1968人；高坪鎮明坑村土石流已造成3人遇難、9人失聯，另有多棟房屋受損。（取材自遂川新聞微信公眾號）

受颱風「沙德爾」持續強降雨影響，中國江西省遂川縣發生土石流及多起山體滑坡災害。當地官方通報，截至6日18時，全縣已撤離1萬1968人；高坪鎮明坑村土石流已造成3人遇難、9人失聯，另有多棟房屋受損。大汾鎮和坪村近日又發現山體開裂，存在滑坡風險，當地連夜將87戶、169名居民全部撤離。

據「遂川新聞」微信公眾號7日發布的消息指，截至6日18時，全縣已撤離1萬1968人，並發放救生衣555件、救生繩114條、折疊床3150張、毛毯1800件、薄被1420件、棉被400件等，共計7000多件救援物資，其餘物資正在持續配送。

供電方面，全縣共有58條供電線路受災，目前已搶通53條，尚未恢復的主要集中在湯湖鎮、高坪鎮、左安鎮、營盤圩鄉等部分區域。中國移動及中國聯通基站共2110座，目前1901座正常運作，另有209座中斷，正加快搶修。

此外，受連日強降雨影響，遂川縣大汾鎮和坪村出現山體開裂，存在滑坡風險。為確保居民安全，當地連夜對存在安全隱患的3個村民小組、共87戶169人進行緊急撤離，無一人遺漏。

當地先前通報，9月5日凌晨4時許，遂川縣高坪鎮明坑村石下組突發土石流地質災害。經初步排查，災害共造成12棟房屋受損，其中8棟完全損毀、4棟一般受損。

截至6日晚間，土石流已造成3人遇難，另有9人失聯。此前截至6日上午，官方通報為2死10失聯。

另據新華社報導，遂川縣左安鎮揚芬村4日、5日也曾多次發生山體滑坡，造成2人失聯。6日，揚芬村地質災害已尋獲其中1名失聯者，但已無生命跡象。

受颱風「沙德爾」持續強降雨影響，中國江西省遂川縣發生土石流及多起山體滑坡災害。（...
受颱風「沙德爾」持續強降雨影響，中國江西省遂川縣發生土石流及多起山體滑坡災害。（取材自遂川新聞微信公眾號）

精華 FAQ

  • 此次災情主要受颱風「沙德爾」持續強降雨影響，導致江西遂川縣多處出現土石流與山體滑坡，部分村落房屋受損，並迫使當地啟動大規模撤離與救援。

  • 截至6日晚間，高坪鎮明坑村土石流已造成3人遇難、9人失聯，初步排查另有12棟房屋受損，其中8棟完全損毀、4棟一般受損，情況相當嚴重。

  • 當地已撤離1萬1968人，並對大汾鎮和坪村等有滑坡風險區域連夜撤離87戶169人，同時持續發放救生衣、救生繩等物資，並加緊恢復供電與通訊。

微信

上一則

國學大家錢穆之子錢行辭世 享耆壽94歲

下一則

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

延伸閱讀

雲南鳳慶暴雨釀土石流、山崩 致2死4失聯

雲南鳳慶暴雨釀土石流、山崩 致2死4失聯
邊境土石流 中國暫停簽發赴西藏日喀則通行證 轉移500人

邊境土石流 中國暫停簽發赴西藏日喀則通行證 轉移500人
西藏吉隆土石流災害已致21人遇難、541人失聯

西藏吉隆土石流災害已致21人遇難、541人失聯
吉隆土石流中國這邊已死3000多人？西藏網警查處10起謠言

吉隆土石流中國這邊已死3000多人？西藏網警查處10起謠言

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30

超人氣

更多 >
同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
退休金達百萬？專家：別告訴任何人 原因...

退休金達百萬？專家：別告訴任何人 原因...
波音767邁阿密機場落地衝出跑道起火 至少5死

波音767邁阿密機場落地衝出跑道起火 至少5死