花400人幣買「塑料塊」戒手機？ 專家：小心戒出新焦慮

400元「塑料磚頭」靠增加使用阻力戒手機，專家提醒避免陷入新焦慮。(擷取自人民日報健康客戶端)

AI摘要 文章摘要整理： 一款售價400元人幣的NFC塑料塊因可鎖手機App而走紅，專家提醒這類工具能增加使用阻力，卻也可能把戒手機變成新的焦慮來源。

花人民幣400元買一塊塑料「戒手機」？近日，一款約5厘米見方的灰色塑料塊在社交平台走紅，它沒有電池、不需充電，只內藏一枚NFC晶片；手機碰上後，便可鎖定事先選定的App ，想重新使用，得再拿塑料塊碰回手機。有人直呼「瘋了，但真香」。

這款產品的設計核心，是刻意增加使用手機的阻力。天津大學應用心理研究所副教授于斌4日接受人民日報健康客戶端採訪時表示，「當自我控制能力不足時，人們會嘗試借助一些外部手段來約束自己。」

于斌指出，類似的數位戒斷工具並不少見，包括手機內建的螢幕使用時間管理功能、限制手機使用的App，以及用來鎖住手機的密碼箱等。這些工具本質上都是透過增加使用阻力或轉移注意力，協助使用者對抗數位依賴，但如果使用不當，也可能帶來新的焦慮。

「心理學研究很早就發現，人在壓力較大或感到焦慮時，容易對某些物質或行為產生依賴，甚至成癮。」于斌表示，在智慧手機出現前，人們也可能透過飲酒、賭博、打遊戲等方式紓解壓力，但這些行為通常只能短期奏效，長期反而可能形成惡性循環。

他認為，改善過度或失控的手機使用，單靠一項工具可能效果有限。使用者雖能屏蔽某些App，卻可能轉而使用其他App作為補償，因此手機總使用時間未必明顯下降。

更值得注意的是，當「戒手機」被包裝成必須購買特定產品才能做到的生活方式，甚至變成衡量自律程度的標準，也可能製造新的心理壓力。于斌說，有人可能因螢幕使用時間過長而自責，甚至刻意減少手機使用，影響正常工作溝通與資訊取得，最後把手機使用變成一種道德評價，陷入「我很失敗」的新焦慮。

對此，于斌建議，首先可連續觀察一周的手機使用狀況，了解最常使用的App、容易失控的時段及當時情緒，而不只是看總使用時間。

其次，將「少玩手機」轉化為具體規則，例如吃飯不用手機、工作期間關閉社交媒體、睡前1小時不看短影音，並搭配關閉通知、把手機放遠或適度使用限制工具，降低誘惑。

此外，也應尋找運動、聽音樂、面對面社交及規律睡眠等方式紓解壓力，處理刷手機背後的壓力、無聊或孤獨等情緒。若手機使用已明顯影響睡眠、工作或人際關係，且多次嘗試仍無法控制，可考慮尋求專業協助。