「葫蘆娃搬家了」葫蘆娃爺爺剪葫蘆 鄰居接力掛上新的

「葫蘆娃爺爺」家的葫蘆爆紅後，鄰居茶館老闆另外購買葫蘆掛上陽台，表示希望讓前來遊玩的遊客留下美好回憶。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 紹興書聖故里「葫蘆娃爺爺」因陽台7個葫蘆走紅後遭遊客湧入，遂將葫蘆剪下收起，隔壁茶館隨即補掛新葫蘆接力吸客。

浙江紹興「書聖故里」的「葫蘆娃爺爺」因遊客暴增，近日將陽台上的7個葫蘆全部剪下收起；沒想到隔壁茶館隨即掛上7個新葫蘆，吸引遊客接力拍照，網友笑稱「葫蘆娃搬家了」。

75歲的陳金敖與68歲妻子沈華玲住在紹興越城區書聖故里探花橋旁的臨河老宅。今年3月，陳金敖買下葫蘆苗種在陽台，後來結出7個葫蘆，搭配他平日打理葫蘆的身影，因神似經典動畫《葫蘆兄弟》中的情景，被拍下分享到網路後迅速走紅。

9月5日是「葫蘆娃爺爺」爆紅後首個周末，書聖故里湧入大量遊客，甚至有網紅聚集直播。陳金敖當天幾乎每隔半小時就得出門與遊客打招呼，還有人上門送禮、洽談商業合作，接連不斷的敲門聲打亂了兩位老人原本平靜的生活。

當晚，陳金敖與妻子將陽台上的7個葫蘆剪下收回屋內。陳金敖表示，雖然摘下葫蘆「很不情願」，但主要是考量遊客與夫妻兩人的安全，「現在身體吃不消了，也不會種了」，這些葫蘆將永久保存。

葫蘆被摘下後，6日有遊客發現，隔壁一家茶館的臨河陽台掛起7個葫蘆，吸引不少人前往拍照。有遊客表示，咖啡店掛上葫蘆後，打卡人潮明顯轉往隔壁，「葫蘆娃爺爺」家門前反而沒多少人。

浙江紹興「書聖故里」的「葫蘆娃爺爺」剪下陽台葫蘆後，隔壁茶館重新掛上7個葫蘆，吸引遊客前往拍照打卡。（視頻截圖）

茶館老闆馮先生表示，陳金敖家的葫蘆走紅後，自家客流量也比過去增加近3倍，因此決定在陽台掛上葫蘆。他強調，「我家陽台上的葫蘆，並不是老人摘下的那7個」，而是女兒在陳金敖摘下葫蘆後，另外購買並補齊7個。

馮先生說，這麼做是「想幫遊客留下美好瞬間，不讓遊客來此拍照留有遺憾」。

書聖故里歷史街區遊客中心工作人員表示，陳金敖原本並非刻意打造網紅IP，意外走紅是紹興生活氣息的體現；隔壁茶館掛上7個葫蘆也是店家的自行創意，並非景區引導。

工作人員也希望遊客來到紹興，能靜下心感受書聖故里的魅力，除了7個葫蘆，還有青石板路、小橋流水等人間煙火。