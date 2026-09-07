17天8664公里 河南爸開車將龍鳳胎送達黑龍江、新疆學校

孟增義開車送雙胞胎上大學，一家人沿途露營，兒女已先後順利抵達大學報到。（受訪者供圖）

河南 50歲父親孟增義與妻子喬曉娜，日前開車帶著雙胞胎兒女展開「跨省送學之旅」。全家於8月21日從汝州出發，歷時17天、行駛8664公里，陸續將女兒與兒子送達黑龍江佳木斯大學及新疆 圖木舒克職業技術學院。為節省開支，一家4口主要行駛國道並沿途露營，一對兒女已順利抵達大學報到。

據極目新聞報導，孟增義一家人先於8月24日行駛2600多公里抵達女兒就讀的佳木斯大學，8月29日送女兒報到後再次啟程前往新疆，又行駛約6000公里，於9月6日中午抵達兒子要上的圖木舒克職業技術學院。

送兒子到新疆途中，曾遭遇國道大塞車，有一次竟堵了12小時，因此全程改走過兩次高速公路，各約200多公里，其餘皆走國道。他們自備鍋碗瓢盆沿途露營，喬曉娜說，一開始帳篷都是她和孩子住，丈夫睡在外面。後來內蒙古和新疆境內，白天氣溫30℃(86℉)，晚上只有4℃(39.2℉)，他們雖帶了棉被和睡袋，因為風大天冷，先生就改睡車內了。有一天露營時夜裡突然下雨，一家人只好提前收拾上車避雨。

據報導，孟增義的兒子孟貝茁坦言，「一路上挺難熬的，之前一直在調整心態，覺得沒什麼必要，若只是為了省點錢的話，我們坐火車也行。」他說，後來在旅途中看到各地風土民情以及遼闊的草原景色，也就感覺不枉此行了。

喬曉娜表示，兒子就讀針織技術與針織服裝，圖木舒克為新疆棉主產區，方便未來在地就業；女兒孟貝瑤則表示，因佳木斯大學口腔專業優秀而報考，且佳木斯凌晨3點天就亮了，之後可以好好感受「華夏第一縷陽光」的魅力。