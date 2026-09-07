17天8664公里 河南爸開車將龍鳳胎送達黑龍江、新疆學校
河南50歲父親孟增義與妻子喬曉娜，日前開車帶著雙胞胎兒女展開「跨省送學之旅」。全家於8月21日從汝州出發，歷時17天、行駛8664公里，陸續將女兒與兒子送達黑龍江佳木斯大學及新疆圖木舒克職業技術學院。為節省開支，一家4口主要行駛國道並沿途露營，一對兒女已順利抵達大學報到。
據極目新聞報導，孟增義一家人先於8月24日行駛2600多公里抵達女兒就讀的佳木斯大學，8月29日送女兒報到後再次啟程前往新疆，又行駛約6000公里，於9月6日中午抵達兒子要上的圖木舒克職業技術學院。
送兒子到新疆途中，曾遭遇國道大塞車，有一次竟堵了12小時，因此全程改走過兩次高速公路，各約200多公里，其餘皆走國道。他們自備鍋碗瓢盆沿途露營，喬曉娜說，一開始帳篷都是她和孩子住，丈夫睡在外面。後來內蒙古和新疆境內，白天氣溫30℃(86℉)，晚上只有4℃(39.2℉)，他們雖帶了棉被和睡袋，因為風大天冷，先生就改睡車內了。有一天露營時夜裡突然下雨，一家人只好提前收拾上車避雨。
據報導，孟增義的兒子孟貝茁坦言，「一路上挺難熬的，之前一直在調整心態，覺得沒什麼必要，若只是為了省點錢的話，我們坐火車也行。」他說，後來在旅途中看到各地風土民情以及遼闊的草原景色，也就感覺不枉此行了。
喬曉娜表示，兒子就讀針織技術與針織服裝，圖木舒克為新疆棉主產區，方便未來在地就業；女兒孟貝瑤則表示，因佳木斯大學口腔專業優秀而報考，且佳木斯凌晨3點天就亮了，之後可以好好感受「華夏第一縷陽光」的魅力。
孟增義一家從8月21日出發，到9月6日送達兒子報到，總共歷時17天，累計行駛8664公里，途中主要以國道為主，僅在部分路段短暫走高速。 女兒先被送到黑龍江佳木斯大學就讀，兒子則前往新疆圖木舒克職業技術學院報到，兩人都是按各自專業與未來就業方向選擇學校。 他們自備鍋碗瓢盆沿途露營，起初帳篷由母子睡、父親睡外面，後來因新疆一帶晝夜溫差大與風大改睡車內，還曾遇到國道塞車12小時與夜雨。
精華 FAQ
孟增義一家從8月21日出發，到9月6日送達兒子報到，總共歷時17天，累計行駛8664公里，途中主要以國道為主，僅在部分路段短暫走高速。
女兒先被送到黑龍江佳木斯大學就讀，兒子則前往新疆圖木舒克職業技術學院報到，兩人都是按各自專業與未來就業方向選擇學校。
他們自備鍋碗瓢盆沿途露營，起初帳篷由母子睡、父親睡外面，後來因新疆一帶晝夜溫差大與風大改睡車內，還曾遇到國道塞車12小時與夜雨。
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