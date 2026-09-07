我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

17天8664公里 河南爸開車將龍鳳胎送達黑龍江、新疆學校

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
孟增義開車送雙胞胎上大學，一家人沿途露營，兒女已先後順利抵達大學報到。（受訪者供...
孟增義開車送雙胞胎上大學，一家人沿途露營，兒女已先後順利抵達大學報到。（受訪者供圖）

河南50歲父親孟增義與妻子喬曉娜，日前開車帶著雙胞胎兒女展開「跨省送學之旅」。全家於8月21日從汝州出發，歷時17天、行駛8664公里，陸續將女兒與兒子送達黑龍江佳木斯大學及新疆圖木舒克職業技術學院。為節省開支，一家4口主要行駛國道並沿途露營，一對兒女已順利抵達大學報到。

據極目新聞報導，孟增義一家人先於8月24日行駛2600多公里抵達女兒就讀的佳木斯大學，8月29日送女兒報到後再次啟程前往新疆，又行駛約6000公里，於9月6日中午抵達兒子要上的圖木舒克職業技術學院。

送兒子到新疆途中，曾遭遇國道大塞車，有一次竟堵了12小時，因此全程改走過兩次高速公路，各約200多公里，其餘皆走國道。他們自備鍋碗瓢盆沿途露營，喬曉娜說，一開始帳篷都是她和孩子住，丈夫睡在外面。後來內蒙古和新疆境內，白天氣溫30℃(86℉)，晚上只有4℃(39.2℉)，他們雖帶了棉被和睡袋，因為風大天冷，先生就改睡車內了。有一天露營時夜裡突然下雨，一家人只好提前收拾上車避雨。

據報導，孟增義的兒子孟貝茁坦言，「一路上挺難熬的，之前一直在調整心態，覺得沒什麼必要，若只是為了省點錢的話，我們坐火車也行。」他說，後來在旅途中看到各地風土民情以及遼闊的草原景色，也就感覺不枉此行了。

喬曉娜表示，兒子就讀針織技術與針織服裝，圖木舒克為新疆棉主產區，方便未來在地就業；女兒孟貝瑤則表示，因佳木斯大學口腔專業優秀而報考，且佳木斯凌晨3點天就亮了，之後可以好好感受「華夏第一縷陽光」的魅力。

精華 FAQ

  • 孟增義一家從8月21日出發，到9月6日送達兒子報到，總共歷時17天，累計行駛8664公里，途中主要以國道為主，僅在部分路段短暫走高速。

  • 女兒先被送到黑龍江佳木斯大學就讀，兒子則前往新疆圖木舒克職業技術學院報到，兩人都是按各自專業與未來就業方向選擇學校。

  • 他們自備鍋碗瓢盆沿途露營，起初帳篷由母子睡、父親睡外面，後來因新疆一帶晝夜溫差大與風大改睡車內，還曾遇到國道塞車12小時與夜雨。

新疆 河南

上一則

馬季開鑼 旅客增74%投注額跌7% 「嘉應高昇」21連勝

下一則

「中國白茶第一鎮」焚毀10噸「泡水茶」：虧錢也絕不虧口碑

延伸閱讀

山東1家自駕3500公里到新疆 「送子求學」淋成「逆子求學」

山東1家自駕3500公里到新疆 「送子求學」淋成「逆子求學」
不離不棄…河北女司機帶半癱夫跑新疆 4年開車60萬公里

不離不棄…河北女司機帶半癱夫跑新疆 4年開車60萬公里
湖南父女自駕去西藏 邊開車邊賣瓜還倒賺2000多

湖南父女自駕去西藏 邊開車邊賣瓜還倒賺2000多
一對新疆新人辦婚禮 為何現場湧入300多名陌生人？

一對新疆新人辦婚禮 為何現場湧入300多名陌生人？

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨