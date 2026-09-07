被公益機構當提款機？單親媽停捐被質問 對方還發出嘲笑聲

捐款示意圖。（取材自pexels/Antoni Shkraba）

四川單親媽媽劉女士多年來向公益機關捐款幫助弱勢，近期因其經營的甜品店生意不景氣，她暫停了月捐，卻遭該公益機構打電話來質問她停止捐款原因。劉女士說，她捐款數年期間從未收到該公益關任何反饋，捐款停止了就被「催捐」，甚至在她回應「沒錢了」後，對方還發出嘲笑聲，讓她很寒心。劉女士將自己的經歷放上網路後，引來大批網友共鳴，並曬出同款遭遇，批評部分公益機構將捐贈者當成「提款機」。

據閃電新聞報導，劉女士自2021年起在北京密雲經營甜品店，堅持每月捐款給該公益機關，金額從每月一兩百元（人民幣，下同）逐步增至上千元，累計數萬元。但捐款期間，機構從未主動聯繫，沒有感謝、項目反饋或財務公示，結果在她停捐後約20天就接到對方的催捐電話，電話的內容並不是關心她停止捐款是不是遇到了什麼困難 ，而是問她為什麼停止捐款。

劉女士說，9月3日，她接到公益機構電話，對方直接質問「為什麼不捐了？」她回答 「沒錢了」，對方隨即發出「撲哧」的笑聲，她隨後掛斷電話，對方也沒再打電話表示任何「關心」。

劉女士事後發視頻怒斥該機構的態度，稱「我捐款的時候一個電話都沒有，我才停不到一個月，你真是比查崗還積極。」怒斥：「我終止我自己的善意行為，還需要向你交代任何理由嗎？」她還批評機構沒有財務公示，稱善款去向不明，直指機構將捐贈者當成「提款機」。

事件發酵後，有多名網友也在評論區曬出同款經歷，包括停捐後遭連環電話騷擾、被設定捐款目標金額、甚至一天接到四五個催捐電話等，顯示這並非孤例，認為公益機構應在捐贈期間定期反饋善款去向、表達感謝，而非只盯著「斷供」的捐贈人催繳，這種「只認錢不認人」的做法只會透支公眾善意。