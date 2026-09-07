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江西女孩赴港看演唱會 傳全家低保被取消 網路吵翻天

中國新聞組／北京7日電
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江西女孩去香港追星，返家後發現全家低保資格遭取消；示意圖。（取材自微信）
江西女孩去香港追星，返家後發現全家低保資格遭取消；示意圖。（取材自微信）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：江西低保女孩赴港看演唱會，花費數千元追星引發熱議。
  • 重點二：網傳其返家後全家低保遭取消，家屬與網友反應兩極。
  • 重點三：民政局稱仍在核查，低保可動態調整並可重新申請。

一名低保家庭的江西女孩為赴香港觀看偶像演唱會，花費數千元（人民幣，下同）完成追星心願，返家後卻傳出全家低保資格遭取消，引發網友熱議。不少網友認為女孩為圓夢昏了頭，還酸「挺好的，給國家省了一筆錢」，也有支持女孩的網友則認為，女孩靠自身勞動實現夢想，單憑一次性的個人消費就抹殺整個家庭的實際困境過於嚴苛。

綜合媒體報導，女孩是一名在讀中專生，家境拮据，全家每月依靠約2000元低保金維持生活。近期偶像在香港舉辦演唱會，她渴望到現場追星，於是利用暑假打零工、節省生活費，籌措相關費用，最終靠打工攢下的錢加上平時省下來的部分補助，湊了大約3000到5000元，打算去香港看偶像的演唱會。

消息稱，女孩決定赴港前，家人、社區工作人員及相關幫扶人員曾多次勸阻，並提醒她低保家庭須接受動態核查，若家庭消費及經濟狀況被認定已不符合保障條件，可能影響低保資格；有人甚至明確告知她，若執意赴港追星，可能導致全家低保遭取消。

然而女孩認為自己是靠打工及節省生活費籌錢，不會影響家庭低保，最終仍前往香港觀看演唱會。她如願完成追星心願後返家，卻傳出當地民政部門透過動態核查發現相關出境及消費情況，進一步對其家庭進行資格復核。

網傳當局複核後認定該家庭不符合低保條件，停止發放相關補助。得知結果後，女孩父母情緒崩潰，甚至哭訴「天塌了」，擔心失去低保後，往後生活將難以維持。女孩此時也後悔不已。

事件登上微博熱搜後，引發大量討論。不少網友認為，低保屬於基本生活保障，若家庭確有能力支付出境追星等非必要支出，遭重新評估並非毫無依據。不過，也有網友認為，單憑一次出境或消費行為，是否足以判定一個家庭已脫離困境，仍應視其實際收入、財產及家庭負擔等綜合條件，不能將「赴港追星」直接等同於家庭已具備穩定經濟能力。

贛州市民政局6日回應稱，目前市本級及下屬縣市區正在核查，具體情況尚未確認。

相關部門回應稱，低保資格會進行動態調整，若後續生活狀況再度惡化、確實符合條件，仍可按照程序重新提出申請。有律師分析認為，若事件屬實，民政部門取消低保於法有據，但單次娛樂消費即終止全家低保，在行政比例原則上仍有討論空間。

圖為在香港開的演唱會。(取材自Instagram)
圖為在香港開的演唱會。(取材自Instagram)

自稱當事人表姊發帖。（圖據社交媒體「ttt」帳號）
自稱當事人表姊發帖。（圖據社交媒體「ttt」帳號）

精華 FAQ

  • 因為她出身低保家庭，卻花數千元赴香港看偶像演唱會，返家後又傳出全家低保被取消，形成「追星」與「基本生活保障」的強烈對比。

  • 消息稱，民政部門透過動態核查發現其出境及相關消費情況，進一步復核家庭資格後，認定不符合低保條件，因此停止發放補助，但官方尚未完全確認細節。

  • 贛州市民政局表示仍在核查、情況未定；相關部門稱低保會動態調整，若後續再符合條件可重新申請；律師則指出，若屬實取消低保有法源，但比例原則仍有討論空間。

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