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35天3300公里 昆明納西小伙騎單車到北京外語大學報到

中國新聞組／北京7日電
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昆明小伙李俊辰騎單車去北京外國語大學報導，全程3300公里，花了35天。（取材自...
昆明小伙李俊辰騎單車去北京外國語大學報導，全程3300公里，花了35天。（取材自昆明日報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：19歲納西族少年李俊辰騎單車3300公里赴北外報到。
  • 重點二：他花35天途經27座城市，將騎行視為自我探尋。
  • 重點三：受先賢遠遊故事啟發，盼大學四年勤學並助人。

19歲納西族少年李俊辰考上北京外國語大學，他選擇了騎單車到學校報到，從昆明到北京全程3300公里， 他花了35天、途經27座城市；這場跨越南北的騎行，是他送給自己最特別的大學入學禮。

昆明日報報導，在外人看來，三千多公里騎行求學，無疑是一場苦行；但在李俊辰心中，這是一次主動的自我探尋。他說，此行一是對抗信息時代的虛無與懸浮感，身處信息爆炸時代，海量資訊撲面而來，高考升學、找工作……一道道人生選擇題擺在年輕人面前，很多人容易陷入迷茫，找不到前行的方向。

「這次騎行乍看好像沒什麼意義，從昆明到北京而已。但對我來說，意義恰恰在於踏出的每一步都有用，每一個動作都讓自己離目的地更近。這份真切的生命體驗，是網絡世界難以給予的。」他說。

二是源於對歷史與山河的嚮往。司馬遷、玄奘、李白、徐霞客等先賢辭親遠遊、丈量山河的故事深深打動著他。

「我的旅途在他們面前不值一提，但我想試試，用自己的腳步丈量世界之後，心態會不會變得更好。」

9月4日，李俊辰走進北京外國語大學的校門，開啟了屬於他的大學生活。而那條橫跨3300公里的車轍，已在他19歲的生命裡刻下不可磨滅的印記。比起抵達何處，更關鍵的是以何種姿態出發。一個少年用車輪丈量的答案，或許正是這個焦慮時代最稀缺的勇氣：人生不是一道必須答對的選擇題，而是一片等待親歷的曠野。

這個暑假的經歷，也讓他對大學生活有了清晰規畫。「大學四年一定要好好學習。」體驗過勞動者生存的不易，他希望自己能夠站得更高，未來有能力去幫助更多人。

李俊辰騎車抵達北京外國語大學。（取材自昆明日報）
李俊辰騎車抵達北京外國語大學。（取材自昆明日報）

精華 FAQ

  • 他選擇騎單車完成這段求學旅程，從昆明一路騎到北京外國語大學，全程約3300公里，歷時35天，沿途經過27座城市，作為送給自己的大學入學禮。

  • 李俊辰認為，騎行能對抗資訊時代帶來的虛無與懸浮感，讓自己在每一步前進中獲得真切體驗；同時也能透過身體力行，重新思考人生方向與自我價值。

  • 這段經歷讓他更清楚大學四年要認真學習，也因體驗過勞動者的不易，更希望未來能提升自己，具備能力後去幫助更多人，為人生定下更踏實的目標。

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