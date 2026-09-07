我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

上海超跑賽撞車起火 救援人員放下滅火器就逃 荷蘭車手棄賽救人

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
CHINA GT發生重大撞車起火事故。（取材自紅星新聞）
CHINA GT發生重大撞車起火事故。（取材自紅星新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上海China GT賽事發生91號賽車連環碰撞後起火。
  • 重點二：荷蘭車手哈爾托棄賽救人，徒手拖出受困英國車手。
  • 重點三：FIST車隊怒批救援失職退出賽事，官方致歉調查。

China GT中國超級跑車錦標賽第四站上海站GT3組別第一回合正賽5日發生重大事故。FIST Auto車隊91號賽車在連環碰撞後起火，賽事組織方的救援人員到場，卻因太害怕把滅火器丟了就逃，反而是對手魅影車隊荷蘭籍車手盧克·哈爾托（Loek Hartog）放棄比賽，冒險救出被困的英國車手。FIST車隊賽後怒斥賽事組織方救援不力，即日起退出所有China GT系列賽事。China GT官方隨後發文致歉。藝人王一博也在比賽中被碰撞並退賽，本人未受傷。

綜合紅星新聞、香港01等媒體報導，事故發生在第7圈，37號與33號賽車衝出賽道撞上91號賽車側身油箱位，91號法拉利賽車瞬間燃起大火，英國車手奧利·米洛伊（Oliver Millroy）被困座艙內，情況極度危急。此時，魅影車隊79號車手哈爾托駕駛保時捷賽車駛過，立即放棄比賽，停車衝向燃燒的賽車，第一次因火勢太大無法接近，他仍四處尋找滅火器先滅火，再徒手將被困的米洛伊從起火的座艙中拖出。

事後，米洛伊在社群媒體上發文：「今晚我還活著，完全要感謝一個人。盧克·哈爾托在看不到任何救援人員的情況下立刻停車，冒著生命危險把我從車裡救出來。他的勇敢，我會記一輩子。」米洛伊斷了5根肋骨，鎖骨、手指也有骨折，外加肺部挫傷需動手術，術後需休息幾周才能搭機。

事發當晚，FIST Auto車隊發布嚴正聲明，譴責賽事組織方在現場應急處置、安全救援保障上存在嚴重失職，險些釀成慘劇。而且賽事直播期間，賽會未核實現場情況就草率播報91號車手「自行離開賽車」，至今未向車隊及當事人致歉。為表達強烈抗議，車隊宣布即日起退出今後所有China GT系列賽事，並要求完成獨立、公開調查。

China GT中國超級跑車錦標賽官方微博昨發文對事故及後續影響深表歉意；經初步核查認為，賽事配置符合國家級賽事配置，但在細緻管理方面有待提高，將針對此次事件進一步檢討和調查。

中國多家媒體也檢討賽事組織方的巨大漏洞稱，哈爾托下車救援時，賽會工作人員都處在事故現場的安全距離卻不敢上前，直到哈爾托奮力卸下損毀賽車部件，主動向救援人員索要滅火器，才有人上前遞交滅火器，另一名拿著滅火器的工作人員甚至打不開滅火器。

610 Racing車隊的33號賽車車手楊百杰表示，「當時救援人員因害怕，放下滅火器後逃離，救護車在15分鐘後才到。」仲裁人員甚至嘗試將責任推卸給車手。

另藝人王一博駕駛85號賽車則在第二回合正賽中被116號賽車從內側強行撞擊導致退賽，本人已確認安全。目前賽會已裁定對方全責，但王一博粉絲認為有疑點，要求賽事方公開完整事故回放與透明調查過程。

荷蘭職業賽車手洛克・哈托格放棄比賽，冒險救出被困的英國車手。（取材自紅星新聞）
荷蘭職業賽車手洛克・哈托格放棄比賽，冒險救出被困的英國車手。（取材自紅星新聞）

CHINA GT發生重大撞車起火事故。（視頻截圖）
CHINA GT發生重大撞車起火事故。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 事故發生在GT3組別第7圈，37號與33號賽車衝出賽道後撞上91號法拉利側身油箱位，車輛瞬間起火，英國車手米洛伊受困座艙，情況十分危急。

  • 魅影車隊79號車手、荷蘭籍的盧克·哈爾托見狀立刻停車救援，先尋找滅火器壓制火勢，再徒手把被困的米洛伊從起火座艙中拖出，避免更嚴重傷亡。

  • FIST Auto車隊指控主辦方救援失職，宣布退出所有China GT賽事並要求獨立調查；China GT官方則發文致歉，稱配置符合規範但管理細節仍需檢討。

賽車 香港

上一則

「怕幾百年文脈斷了」…福建莆田八卦村坍塌 毀800年建築格局

下一則

江西女孩赴港看演唱會 傳全家低保被取消 網路吵翻天

延伸閱讀

保時捷剎車失效 撞穿護網飛出賽道 車手直升機送醫

保時捷剎車失效 撞穿護網飛出賽道 車手直升機送醫
印第賽車來了 華府變身賽車場 限速25哩飆出185哩

印第賽車來了 華府變身賽車場 限速25哩飆出185哩
世界超級摩托車賽法國站 「張雪機車」包攬排位賽一二名

世界超級摩托車賽法國站 「張雪機車」包攬排位賽一二名
法拉盛地下電纜起火遭殃 休旅車停人孔上方遭焚毀

法拉盛地下電纜起火遭殃 休旅車停人孔上方遭焚毀

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨